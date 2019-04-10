19歲cosplay私影女模特兒聲稱遭「龍友」非禮案續審，女事主接受辯方盤問下，承認聲稱非禮事件後，仍數度再與被告見面，包括一起到飛鵝山拍攝日出，她生日亦有與對方見面，辯方續指，被告曾在其妻面前送贈過震蛋給事主作禮物，事主同意有此事，但稱覺被告只是想測試她的反應。裁判官聽畢證供後，難以相信女事主受非禮後仍會想與涉嫌非禮她的人渡生日，認為其證供有可疑，裁定被告罪名不成立，當庭釋放。

被告蔡添全在西九龍法院否認非禮私影女模。（資料圖片）

被告蔡添全，被控一項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2018年4月23日非禮案中女事主。

被非禮後主動約拍日出

辯方下午盤問女事主時指，她和被告在案發後至報案期間曾相約攝影，包括到飛鵝山拍攝日出，以及到一座已荒廢的救世軍建築物拍攝。事主承認該些拍攝都是她主動提出，但解釋被告答應不會再非禮她，認為不應因一次錯誤而完全否認他。

被告妻前收震蛋禮物

事主在辯方盤問時亦承認，曾獲被告送贈震蛋。她解釋，被告旅行後曾聯同妻子，和事主、事主一名女性朋友會面，被告在該場合送震蛋給事主和她的朋友。事主認為被告送贈的目的，是要看她的反應，惟她不記得被告是在案發前或後送贈。

辯方指被告遭妻發現求提分手

辯方續向事主道出其案情，指她和被告在案發前後曾經接吻和擁抱，被告亦曾摸事主的胸。惟去年6月，被告向事主表示遭妻子發現兩人的關係，並提出分手。而事主在案發時自願，沒有反抗。事主庭上一概否認。

官指坐電單車也會胸貼被告背

惟裁判官認為事主雖供稱擔心案發後再被非禮，但又不止一次再約被告外出，認為其做法不合常理。裁判官又舉例指，事主曾坐被告駕駛的電單車，深夜到飛鵝山拍攝日出。而事主坐電單車時，其胸會貼著被告的背，明顯是身體接觸。

不排除辯方說法真確

此外，兩人亦曾到荒廢的建築物拍攝，裁判官質疑若事主曾被非禮，為何會跟隨對方到這些地方。另外，事主在生日時亦曾和被告見面，裁判官指難以相信事主若遭被告非禮，竟然想在生日見到被告。

裁判官認為事主的作供不可信和不可靠，不能排除辯方的說法才是真確，遂裁定被告罪名不成立。

案件編號：WKCC740/2019