房協擬推長者樓換樓計劃　主席陳家樂：料年中公布細節

房協主席陳家樂致辭時稱，本港的長者住屋需求殷切，認為人口老化除帶來住屋需求外，同時可將其轉化為商機。他稱，「長者樓換樓」及「未補地價出租單位」計劃的細節仍於商討中，最快於本年中公布。

房協主席陳家樂致辭時稱，因應未來長者人口比例將高達31%，意味著每三個人即有一位長者，長者住屋需求日漸殷切。他指現時約有500人輪候「長者安居樂」項目、1200人輪候無入息限額的長者住屋「雋悅」。

香港房屋協會今日（10日）舉行研討會，並以配合人口老化趨勢的房屋規劃為題。（張嘉敏攝）

早前有指房協就「長者樓換樓」計劃定下初步申請資格，他指出相關細節仍在相討中，預計於本年中公布。他稱計劃目的為提供多一個選擇予長者，故未有定下特定目標或數字。至於早前反應未如理想的「未補地價出租單位」計劃，陳家樂稱早前曾於網上收集意見，當中有建議將整個單位出租。他稱現時細節仍在商討中，同樣預計於本年中公布。

而房協於乙明邨推出組裝合成長者屋，房協行政總裁黃傑龍稱，將於本月內聘請顧問工程師，料於本年內動工，並於2至3年後落成。項目料有10層高，共提供70個單位。而過渡房屋方面，他指現時就1至2個選址進行研究，希望最快於下個月公布。而位於紅磡、新一個「長者安居樂」項目，將於2022至2023年度推出。