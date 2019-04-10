教育局：過去五年有73名中小學生疑自殺身亡

本港近年不時有學童自殺，學生壓力問題備受社會關注。據教育局數據，由2013/14學年起，過去五個學年共有73名中、小學生疑因自殺身亡。

教育局回覆立法會議員查詢時透露，教育局沒有向死因裁判法庭收集有關學生自殺身亡的個案，但據中小學向教育局匯報學生懷疑自殺死亡個案數字，2013/14學年至2017/18學年期間，合共有73名學生疑自殺身亡。其中2013/14及2014/15學年分別有10名及9名，而2015/16及2016/17學年分別升至19人；至2017/18學年開始輕微回落至16人。

教育局表示，會在本學年和下學年，向公營主流學校提供約2,000個「精神健康的專業發展課程」 培訓名額，讓更多中、小學教師掌握支援有精神健康需要學生的知識和能力。

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