教育局：過去五年有73名中小學生疑自殺身亡

社會新聞
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本港近年不時有學童自殺，學生壓力問題備受社會關注。據教育局數據，由2013/14學年起，過去五個學年共有73名中、小學生疑因自殺身亡。

教育局回覆立法會議員查詢時透露，教育局沒有向死因裁判法庭收集有關學生自殺身亡的個案，但據中小學向教育局匯報學生懷疑自殺死亡個案數字，2013/14學年至2017/18學年期間，合共有73名學生疑自殺身亡。其中2013/14及2014/15學年分別有10名及9名，而2015/16及2016/17學年分別升至19人；至2017/18學年開始輕微回落至16人。

教育局表示，會在本學年和下學年，向公營主流學校提供約2,000個「精神健康的專業發展課程」 培訓名額，讓更多中、小學教師掌握支援有精神健康需要學生的知識和能力。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626

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