內地交流計劃開支4年增近倍　2019/20學年預算開支逾1.2億元

教育局今日（10日）遞交予立法會財委會特別會議的文件，顯示教育局於內地交流計劃的開支，由2016/17學年6700多萬元，增至2019/20學年預算開支將逾1.2億元；此外，透過內地姊妹學校計劃交流的學生，過去3學年亦增9倍。

按教育局提交文件，2016/17至18/19學年為中、小學生舉辦以及為中、小學教師舉辦的計劃合計開資分別為6,710萬元；9,090萬元；1.12億元以及預計2019/20學年增至1.282億元。

透過內地姊妹學校交流學生 3學年增9倍

另外，在教育局推行「促進香港與內地姊妹學校交流試辦計劃」，為與內地學校締結為姊妹學校的本地公營及直接資助計劃學校（包括特殊學校）提供每年12萬元的定額津貼及專業支援。

參與計劃的中、小學及特殊學校數目，由2015/16學年的302間，增至2017/18學年的535間，增幅達77%；總交流人次亦由2015/16學年6,960人次增加9倍至2017/18學年的69,280人。

其中2015/16學年，參與試辦計劃的中學只佔全港中學約31.5%，至2017/18學年已增至52.9%，達到250間。

而小學方面，2015/16學年只有約26.3%，至2017/18學年已增至48.4%。