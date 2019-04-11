【泰國狗被處死】漁護署署長稱狗從高風險國家到港：我們不會等

食物及衞生局局長陳肇始今日出席立法會財務委員會特別會議時，被立法會議員鄺俊宇問到動物福利法例的發展情況，陳肇始指，政府將就動物福利法作公眾諮詢，包括引入謹慎照顧動物責任，殘酷對待動物的罰則等。 此外，立法會議員陳志全問到泰國狗隻誤登貨船來港被人道毀滅一事，漁農及自然護理署署長梁肇輝回覆指，「一般嚟講非法入口或走私動物好高風險，如果走私嘅人選擇放棄或者無主人，我哋唔會等任何時間，基本上我會盡快人道處理。」而是次涉及泰國狗隻的個案中，船主表示放棄小狗，亦未有提及狗隻的主人及其來歷，只知狗隻是從瘋狗症嚴重的泰國到港，所以漁護署盡快「人道處理」。

泰國狗隻誤登貨船到港，被漁護署人道毀滅。（資料圖片／受訪者提供）

上月12日，貨櫃碼頭一名員工於Facebook發文指有一隻小狗因誤登一艘由泰國出發的貨船，意外抵港。該小狗其後被漁護署迅速人道毀滅。有本港動物保護人士批評漁護署做法草率，質疑他們沒有按法例至少觀察4天才「處決」。事件引起公眾迴響，網上有超過3萬人聯署要求漁護署交代，議員鄺俊宇聯同獸醫、動保人士向署方提交請願信。

陳志全今日在立法會會議上引述漁農自然護理署早前的回覆指，捕獲的流浪動物會入住動物管理中心接受觀察。動物如已植入微型晶片，動物管理中心會嘗試根據記錄上的資料尋找動物的主人，一般而言，動物會在動物管理中心入住約10至20日。至於身上沒有微型晶片的動物，動物管理中心會飼養最少4日。

被問到泰國狗隻誤登船到港的處理方法，梁肇輝指，非法走私的動物風險高，以是次的個案而言，當他們接收狗隻時，知道船主放棄小狗，亦答不出小狗有沒有主人及其來歷，只知是從瘋狗症嚴重的泰國到港，所以盡快「人道處理」。他又指，如果狗隻是走失及有主人可有另類方式處理。

泰國狗隻被漁護署人道毀滅，立法會議員鄺俊宇曾經與動保人士請願。（資料圖片）

公廁翻新望達4大目標

另一方面，2019/20年度財政預算案提出，撥款6億元翻新本港約240間公廁，食物環境衞生署署長劉利群在會議表示，已與建築署及機電工程署會面，商討翻新公廁事宜，並取得初步共識。食環署將以工作坊模式吸納持份者對翻新設計的意見，期望達到4個目標，包括地面乾爽、無臭、無污漬及盡快維修公廁內的損毀設施。