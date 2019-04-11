台5男認免費旅行經港販591萬毒　曾想退稱卻被恐嚇：會打爛你架車

5名年輕的台灣男子為到柬埔寨「免費旅行」，受人指使將冰毒及「k仔」纏在身上帶回台灣，卻在香港轉機時遭海關人員截獲，更發現該批毒品市值達591萬港元。5人今（11日）於高等法院各承認一項販毒罪，其中2人求情時稱本想臨陣退縮，卻被威嚇若不從要賠錢，或要脅會對其家人不利，其中一人更稱被恐嚇會「打爛你部車」，終未有勇氣退出。由於法官今仍有其他案件處理，把案押後至5月7日判刑。

五名被告：李威辰（20歲）、陳彥廷（20歲）、鄭旭宏（24歲）、楊明軒（21歲）及翁尉翔（18歲）在高等法院承認販毒罪。（資料圖片）

五名被告：李威辰（20歲）、陳彥廷（20歲）、鄭旭宏（24歲）、楊明軒（21歲）及翁尉翔（18歲），承認於2017年10月10日在香港國際機場販運9.81公斤固體冰毒及7.79公斤「k仔」。

被捕後認有人提供免費旅行

案情指，海關人員案發當日在機場先截獲李，並在其身上搜獲毒品，稍後時間再截獲其餘4人，並在5人身上搜出冰毒及「k仔」。5人在警誡下表示有人稱向他們提供「免費旅行」及一些金錢，故幫忙帶毒品回台灣，其中有人直認為錢鋌而走險，但亦有人表示查欲臨陣退縮，但受威脅參與販毒。

沒有勇氣退出

辯方求情指，鄭由朋友介紹下得知此「免費旅行」，答應後卻感到不妥，一度想退出，但接洽人卻威脅他退出要賠錢，又向他稱知道鄭及其家人住處，鄭終沒勇氣退出，現已感後悔，亦表示這段時間家人要不斷飛到香港探望他，他感到非常難過，冀可在獄中進修，未來貢獻社會；楊則表示為2.5萬元報酬而犯案。

遭恐嚇：會打爛你架車

翁的大狀替他求情時，亦表示他與鄭遇上相似情況，翁在朋友「搭上搭」之下認識一名劉姓男子，二人一直透過微信溝通，該劉姓男子問他：「想唔想賺錢？」又保證沒有問題，翁事實上在出發前一晚欲「縮沙」，但劉不接受，威脅他要賠錢，又稱會找上其家人，並會「打爛你架車」，由於翁相信劉真會做出有關事情，遂答應此事。

案件編號：HCCC296/2018