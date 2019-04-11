女警兒子遭印傭扯頭髮　印傭認罪稱想男童理解箇中滋味　緩刑1年

女警長把一對龍鳳胎交家中印傭照顧，卻在翻查家屋錄象鏡頭時，發現女傭曾拉扯兒子的頭髮，遂報警指女傭虐兒。女傭今（11日）於西九龍法院認罪，求情稱當時見到兩孩爭玩手機，男童拉扯女童頭髮，她便拉扯男童的頭髮，以令他明白被人扯頭髮的感覺。裁判官認為孩童只屬嬉戲，被告反應太大，最終判監4星期，緩刑1年。

被告Samiah Bt Sayidi Madiya承認虐兒，被判入獄4星期，緩刑1年。（林樂兒攝）

被告Samiah Bt Sayidi Madiya，37歲，被指於本月8日在荔景紀律部隊宿舍某單位內故意襲擊2歲男童。

辯方求情透露被告無案底，已婚，有一4歲兒子。她前年受涉案家庭聘用來港，自龍鳳胎3個月大起照顧他們。案發當日，兩童正在用膳，被告見他們爭玩手機，期間男童拉扯女童頭髮，被告遂出手拉男童的頭髮，以讓男童知道被扯頭髮的滋味。

官指被告反應過大

辯方續謂，被告行為幸無對男童造成永久傷害，她身為人母，深知自己的行為不該，望法庭判處非監禁式刑罰。控方補充，僱主的家居鏡頭未能拍下兩童互動情況。

裁判官指，被告欲教訓男童，惟反應太大令他受到不必要的痛楚。官又認為她由兩個孩童3個月大起開始照顧，理應知道他們當時只屬玩鬧，故無法辯解用力扯男童頭髮之舉。她考慮到被告知錯認罪，最終判囚4周，緩刑1年。

案件編號：WKCC1519/2019