議員關注鄉村式用地發展　黃偉綸：土地零散　暫無打算啟動研究

立法會財務委員會今日（11日）就2019至2020年度財政開支預算，舉行特別會議。會上有多名議員因應丁權司法覆核案結果，要求當局交代會否釋放逾900公頃預留的「鄉村式發展」土地另行發展。 發展局局長黃偉綸於會上多次提及相關土地位置零散，不適合作高密度發展。他續稱因應規劃署工作繁重，現時政府無打算就鄉村式用地啟動大型研究。

丁屋政策出台，源於政府於60至70年代不斷在新界收地，並向被徵收土地的村民派發換地權益書。惟政府無法以地賠地，為補償原居民，遂容許原居民向政府申請俗稱「丁屋」的小型屋宇。（資料圖片）

因應早前高等法院就丁權司法覆核案頒下判詞，判詞指以私人協約或換地形式建丁屋違憲，但經免費建屋牌照批的丁權則仍屬原居民「合法傳統權益」，即原居民可利用私人土地建丁屋。

黃偉綸引述本土研究社調查：僅30多公頃鄉村地可用

發展局局長黃偉綸於立法會財務委員會上，指逾900公頃的土地分布零散，未必適合高密度發展。他續引述本土研究社的調查，稱相關研究發現僅得約30公頃的鄉村式土地適合高密度發展，認為與政府說法吻合。立法會議員尹兆堅其後追問，政府會否就用地面積提供官方數字，黃偉綸回覆稱因應規劃資源有限，加上數個新發展區的相關工作，規劃署工作量繁重；另外因應政府未決定會否就案件上訴，故現時無打算啟動大型研究工作。

黃偉綸稱因應免費建屋牌照的批地申請受基本法保障，故將會繼續處理有關申請。(立法會直播網頁截圖)

地政總署署長陳松青亦指，已暫停接受及處理私人協約批地及土地交換的小型屋宇興建申請，而根據過往5年的紀錄，丁屋申請中超過8成屬於建屋牌照申請。至於被問及會否因應上訴的可能，暫停處理免費建屋牌照的丁屋申請，黃偉綸則稱因應有關的批地申請受基本法保障，故將會繼續處理有關申請。他又稱，現時政府非每一個丁屋申請均會批准，而政府將繼續按照現行政策處理。

會上有議員關注政府處理寮屋的情況，陳松青指因應過往數個颱風影響，現時地政總署已向前線員工提供指引，彈性處理受災寮屋居民的重建安排。他指出，署方現時僅對2016年後的新建或改建的寮屋採取零容忍的態度。