【開放數據】首季推168項數據　漁護署自行推遲發放數據時間1個月

政府開放數據新政策推行首個季度，41個政府部門共推出168個數據集。3月原定推出115個數據集，當中只有漁護署有一項數據集沒有按時發放，而且在4月初曾自行更新開放數據計劃文件，將該項數據集的發放日期由「3月」改為「4月」。漁護署未有正面回應為何延遲發放數據，表示將在本月內發放該數據集。

今年3月，23個政府部門原本計劃推出115個數據集，多於之前兩個月的總和。教育局新增最多數據集，達22個。勞工處、知識產權署，以及香港警務處亦分別開放10個或以上數據集。而漁護署則有一項數據集未按時發放。

漁護署於上年年底公佈的年度開放數據計劃文件中，曾寫明會於今年3月發放CSV格式的「香港生物多樣性物種名錄」數據集，惟《香港01》記者在4月初登錄「資料一線通」網站時未搜尋到相關數據，並且發現署方在4月1月更新計劃文件，將發放日期由「3月」改為「4月」。漁護署回覆指，現正將該項數據上載至「資料一線通」，並預計於月內發放。

至於計劃於2月開放的17個數據集，包括政務司司長辦公室、商經局在內的11個政府部門已將相關數據悉數開放。

律政司XML格式數據集僅資料連結



各政府部門於去年年底公開年度開放數據計劃，當時有報導指，有政府部門僅將網誌等內容當成開放數據而無新資料。政府資訊科技總監林偉喬當時回應，以機讀格式發放網誌及新聞公告內容，可方便研究人員對文本進行趨勢分析及政策研究。



現時在「資料一線通」上，可找到行政長官辦公室、政務司司長辦公室、財政司司長辦公室，以及律政司的機讀格式新聞稿及演辭等數據集。但當中律政司2月發放的新聞稿及演辭XML格式數據，只有標題、日期及文章連結，而非像特首及其他司長辦公室般，提供附有完整文字內容的JSON格式數據。

律政司發言人回覆指，律政司現正在政府資訊科技總監辦公室支援下，籌備以JSON格式提供新聞公報和司長演辭及文章，並會在測試完成後盡快推出。

GML格式閒置官地數據可下載



地理數據被視為促進智慧城市發展的重要原料之一。地政總署及規劃署3月共發放4項地理空間數據，當中地政總署的「可申請作綠化或政府/機構/社區用途的空置政府用地」GML格式數據可謂焦點數據。該資料涉及本港800多幅可供非政府組織短期租用的閒置政府土地資料，於2017年底上載至地理資訊地圖供公眾查閱，而上月在香港地理數據站發放的版本則可供下載。