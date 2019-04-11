強雷雨區殺到　天文台發出黃色暴雨警告　深圳落雹

本港天氣逐漸轉差，一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來雷雨。 天文台在9時50分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，成為今年第三次發出的黃色暴雨警告信號。 深圳市氣象局晚上近8時發出分區冰雹預警，直至10時才取消，期間市內有不少人拍攝到落雹情況。當地暴雨黃色、大風黃色和雷電預警信號仍在生效中。

強雷雨區來勢洶洶，天氣雷達圖像紅色部分，代表雨量每小時逾100毫米。（天文台圖片）

天文台在夜晚9時已發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的一個強雷雨區正逐漸向東移，並可能在短期內影響本港，並於9時20分發出雷暴警告，預料高達每小時80公里或以上的陣風吹襲香港。至9時50分再發出黃色暴雨警告，而其時強雷雨區剛抵新界西北及北方。

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台提醒，市民應採取預防措施，以減少因大雨引發的危險，例如水淹；家長、學生、學校當局和校車司機應留意電台或電視台有關最新天氣、道路和交通情況的廣播。

天文台位於濕地公園的網上攝影機，晚上9時40分拍攝到強雷雨區正靠近香港。（天文台圖片）