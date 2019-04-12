基滙資本旗下公屋停車場5月起平均加租12.6%　政黨要求撤銷

近年領展陸續出售旗下物業，當中私募基金管理公司基滙資本接手多個屋邨商場及停車場。基匯資本日前宣布，旗下28個公屋停車場將於5月1日起全線加租，平均加幅達12.6%。 民建聯今日（12日）到基滙資本的橫頭磡邨多層停車場請願，要求對方撤銷加租決定或下調加幅。

民建聯一行逾10人到橫頭磡邨多層停車場請願。（受訪者提供圖片）

基滙資本於2017年底向領展購入17個商場，其中16個為屋邨商場，包括葵涌葵盛東商場、葵芳廣場、葵涌石籬商場、黃大仙現崇山商場、慈正商場等。當中停車場繼去年6月起加價後，日前宣布旗下28 個公屋停車場，將於5月1日起再度全線加租，平均加幅為12.6%。

民建聯一行逾10人，包括立法會議員柯創盛、劉國勳等人，到橫頭磡邨多層停車場請願。他們舉起橫額，表明反對基滙資本的停車場加租，並指其「加價加得勁，服務越差」。

立法會議員柯創盛指出，不少基滙資本轄下停車場的租戶皆為中、低收入的市民，其停泊車輛為「搵食車」，加幅超越他們的可承擔力。另外，是次加價的平均加幅達12.6%，遠高於房委會停車場最多8%的加幅，及毗鄰部分私營停車場的約10%加幅，遠超過市場狀況。他要求基滙資本顧及基層租戶的承受力，撤銷加租決定或下調加幅。