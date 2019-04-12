演出業界批提高公開發售票比例　無疑對黃牛黨問題轉嫁業界

黃牛黨炒高票價令樂迷怨聲載道。康文署提出由7月起將紅館及伊館等政府場地舉辦的演唱會活動，公開發售票比例由兩成增至三成，以遏止黃牛黨現象。演出業界主席陳淑芬表示，業界始終有積極採取措施打擊黃牛，認為政府增加公開發售比例新措施是，將黃牛黨問題轉嫁給業界，無助於改善情況，更憂心業界生計受打擊。

演出業界主席陳淑芬表示政府新措施是將黃牛黨問題轉嫁給業界。（梁鵬威攝）

演出業界主席陳淑芬表示，業界過去一年為了打擊黃牛黨採取了多項措施，包括去信二手炒價網站，實行延後取票核實信用卡信息，取消門市銷售等，亦向立法會提出多項建議。其中取消門市採取信用卡購票的措施，也令到業界及消費者承擔更多代價。然而目前立法尚不完善無阻嚇作用，她指黃牛黨仍可以用搶票程式、炒賣確認電郵等，因此修改公開發售票比例實則無助於解決黃牛問題，只會令炒風依然炙熱。

演出業界副主席許冰心表示業界曾一直有自主提高公開發售門票比例，但政府此次規管缺乏彈性。 (梁鵬威攝)

演出業界副主席：過往主動提升公開發售票至三四成

演出業有上萬名員工，業界亦擔心措施實施後，會影響他們的生計和將來。演出業界副主席許冰心表示，業界過往一直沒有將公開發售比例「攞到盡」，經常自己主動提升至三成至四成，批政府此次硬性規定將比例提升，做法缺乏彈性。

許亦表示，香港的演唱會可以炒賣黃牛已經是公開的秘密，希望政府立法解決問題。當問及為何不採用實名制等方式遏止黃牛，她認為措施成本較大，引述去年久石讓1,000人音樂會曾試行過，但公眾需要提前兩個小時到場以檢查身份證，並不方便，同時亦擔心隱私問題。

法會議員馬逢國表示，政府曾稱將用五個財政年度升級售票系統，他覺得資源若到位，則無需這麼長時間。（梁鵬威攝）

業界因此提出三項方法，包括要求政府堵塞法律漏洞、提出清晰立法時間表，盡快升級提升售票系統，另外希望政府加強公眾教育。

立法會議員馬逢國表示，政府早前稱將在未來五個財政年度內，開發提升售票系統，他曾質疑五年時間太長，相信資源若是到位，程式開發並不需要如此長時間。