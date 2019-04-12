18場《哈利波特》音樂會周六開演　電影、配樂同步「上映」

哈利迷注意，瘋魔全球的《哈利波特》電影系列陪伴不少人成長，當中的配樂更成為電影重要的「靈魂」。意大利電影交響樂團明日（13日，星期六）起將於澳門舉辦一連18場的《哈利波特電影交響視聽音樂會》，予粉絲重溫《哈利波特》經典電影外，更能同時享受現場奏樂的震撼。

+ 2

意大利電影交響樂團將於明日起，在澳門美獅美高梅劇院舉行一連18場的《哈利波特電影交響視聽音樂會》，現場同步演奏《哈利波特》電影系列的前四部作品，包括《哈利波特神秘的魔法石》、《哈利波特消失的密室》、《哈利波特阿茲卡班的逃犯》及《哈利波特火盃的考驗》。

樂團將由電影開首起演奏，貫穿8套《哈利波特》電影的主題曲，《Hedwig's Theme》自然少不了穿插於整個交響樂中。由首集講述哈利波特入讀巫師學校「霍格華茲」一年級，到四年級參加三巫鬥法大賽，每幕都由重要的配樂互相配合帶動情節。

今次樂團亦將擔起重要角色，在4集《哈利波特》電影中，並在全球最大的室內永久LED顯示幕下，現場現奏所有配樂，務求令觀眾置身於《哈利波特》的魔法世界中。

楊士弘（右）透露指揮的譜架前將設置一個小螢幕，演奏時又會同時播放電影，讓他能抓緊拍子及情節進度，指揮整個樂團。（張美華攝）

樂團指揮楊士弘長年指揮交響音樂會、電影配樂和歌劇等演出，過去更曾於百老匯歌劇《窈窕淑女》中擔任首席或副指揮，今次再度成為《哈利波特》交響視聽音樂會的指揮，他直言十分興奮。

+ 26 + 25 + 24

楊士弘又指，交響視聽音樂會最具挑戰性的是要讓現場演奏的音樂與電影情節同步，稍有不慎便會聲畫不同步。他透露指揮的譜架前將設置一個小螢幕，演奏時又會同時播放電影，讓他能抓緊拍子及情節進度，指揮整個樂團。

首次踏足澳門的他表示，希望能透過今次音樂會，將藝術與大家分享，又期望以為人熟悉的《哈利波特》電影與配樂，讓觀眾更容易投入於電影中，與澳門進行音樂文化交流。