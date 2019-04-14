沙呂小遊學團涉三項違規　教協引消息：有校董譴責投訴教師

浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭發澳洲遊學團帳目混亂，由該校校董會成立的獨立調查小組向教育局提交報告，確認遊學團有三項違規及不恰當的做法，但同時稱負責教師文雁菁及校長薛鳳鳴「沒有挪用公款」。 教協今日（14日）召開記者會回應指，不滿相關調查報告，批評情況仍未有任何改善；又指事件揭示現行校本管理政策賦予法團校董會極大權力，部分校董偏袒校長，在教育局調查教協轉介的投訴期間，有校董更在校務會上譴責向教育局投訴的教師，強調必定會「嚴厲處理」投訴者。

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去10月爆出澳洲遊學團帳目混亂事件。（資料圖片）

校董被要求簽署保密協議

教協引述消息指，法團校董會在討論部分重要議題時，要求教師校董、家長校董及校友校董避席。教育局在本年1月底向沙呂小校董會發警告信後，教協獲悉，所有校董被要求簽署保密協議，教育界立法會議員葉建源指：「所有校董被嚴厲地告知，有關協議是由律師撰寫，不得透露會議絲毫內容，違者要負法律責任。」