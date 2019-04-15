前主控涉踢凹的士被控　稱或須交待族裔侵犯私隱　求終止聆訊被拒

曾任律政司高級檢控官的律師布偉倫（Edward Joshua Brook），涉嫌踢凹一部的士，被控刑事毀壞，案件今於東區法院第五次提堂。布以證據不完整、警方失職，甚至若案件開審可能要迫令他交待信仰及族裔等，認為會侵犯其私隱，要求終止聆訊或撤控，惟裁判官一概拒絕，更要求立即答辯，布再想提出新理由再押後，官直當布不認罪，並把案押後至6月24日開審。

被告布偉倫（右）以多個理由要求終止聆訊均被拒。（呂樂謙攝）

控方表明無意隱瞞證據

被告布偉倫（60歲），被控一項刑事損壞罪。控罪指被告於去年3月16日在雲咸街55號外損毀一部的士。

主控在庭上解釋，布所要求控方提供的資料，如閉路電視片段、警員筆錄、的士行車記錄儀片段等，經警方調查後，認為對本案關係不大，所以警方並沒有引為證據。控方因此未有從警方獲取該些證據，而非有意向布隱瞞。

布認為會令他得不到公平審訊

布反指，即使如控方所言，閉路電視片段模糊，以及行車記錄儀片段並未拍下布的行為，但仍可以為案件提供有力的證據，如行車記錄儀的片段應清楚記錄當天時間發生的原因，及的士司機拒載的過程，惟如此種種均被警方忽視。

庭上透露，肇事司機已經沒有再駕駛的士，並將車歸還公司，當天的行車記錄已沒法追回；布亦指一名目擊證人拒錄口供，令他無法就其供詞作準備。布認為因以上各種理由，令他無法達至公平審訊，要求終止聆訊及撤銷控罪，但最終他的申請被香官駁回。

審訊宣誓須交待族裔侵犯私隱

布隨即再提出兩項新申請，包括指控警方在調查過程中失職，未有獲取以上提及的證據，令他無法獲得公平的審訊；以及在宣誓過程中要求他公開信仰和族裔，令他蒙受不公和侵犯他的私隱，再要求終止聆訊及撤控，同樣遭香官拒絕，並要布立即答辯。

布仍堅持該些證據對辯方十分重要，因此未能答辯。惟香官卻指案情簡單，不明白為何經5次提堂。最終以布無合理理由押後為由，視其為不認罪，同時安排本案於6月24至26日審理。

布又指控方延誤審訊，導致他蒙受金錢上的損失，申請訟費。裁判官將訟費事宜押後至審訊後處理。

案件編號：ESCC 2138/2018