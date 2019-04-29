多幅休憩地「曬太陽」　康文署霸觀塘地16年生雜草　團體批難監察

政府過去多次強調香港土地短缺的問題嚴重，需多管齊下增加土地供應。《香港01》發現，政府批出的多幅臨時撥地未有善用，其中觀塘一幅批予康文署作臨時綠化用途的官地，16年來都未有對外開放，任由雜草叢生「曬太陽」。有團體批評政府未有跟進臨時撥地的使用情況，令土地閒置多年，另一邊廂卻大聲叫喊土地短缺情況嚴重，做法極不合理，促請地政總署應公開資料，增加透明度。

位於觀塘偉業街一幅約0.5公頃的休憩用地，地政總署以臨時撥地形式，於2003年4月批予康文署，作綠化用途至今。（黃靜薇攝）

香港有不少官地已在各區的分區計劃大綱圖中，劃為休憩用地，原意是供區內居民享用。不過，不少休憩用地卻一直未有發展相應康樂設施，甚至長期租予其他政府部門作不同的「臨時用途」。《香港01》向地政總署查詢38幅類似狀況的休憩用地使用情況，其中位於觀塘偉業街一幅約0.5公頃的休憩用地，地政總署以臨時撥地形式，於2003年4月批予康文署，作綠化用途。

惟記者當日視察時發現，該幅休憩地以用鐵絲網圍封。（黃靜薇攝） 「綠化用途」養雜草 鐵絲網圍封 惟記者視察時發現，該處全用鐵絲網圍封，部分更難抵強風吹垮，空地亦雜草叢生「曬太陽」，而這種情況已長達16年。 翻查資料，規劃署於2017年向城規會申請，將位於觀塘偉業街及茶果嶺道的一幅海濱地，預留作興建職業訓練局（VTC）校舍。文件顯示，該幅休憩地將有部分被納入校舍範圍及興建道路，其餘則保留原有用途，繼續作為休憩用地。

地政總署於2008年，同樣以臨時撥地的形式，將元朗一幅約1公頃的用地，批予水務署，作施工、貯存及綠化用途。（黃靜薇攝）

水務署臨時撥地一公頃 用足11年未交還



而政府部門長期用「臨時撥地」形式使用官地，在各區亦常見。記者發現，地政總署於2008年，同樣以臨時撥地的形式，將元朗一幅約1公頃的用地，批予水務署，作施工、貯存及綠化用途。

該幅用地距離朗屏西鐵站約20分鐘路程，旁邊為元朗私人屋苑溱柏、維修車場等棕地作業。記者到場觀察，該處用俗稱水馬的護欄圍起不同區域，放置工程牌、雪糕筒及鐵馬等用具，並設有臨時辦公室和泊放幾架車輛。

現場所見，該地有不少空置地方，並未有擺放任何物品；毗連的另一幅休憩用地則鎖上鐵門，不許入內，僅得幾幅標示「路政署」的直幡。

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該幅0.2公頃的休憩地，毗鄰鴨脷洲公園及海濱長廊。（黃靜薇攝） 區議會倡完善鴨脷洲海旁地 而位於鴨脷洲海旁道的一幅約0.2公頃休憩地，雖然毗鄰鴨脷洲公園及海濱長廊，但一直未有納入為公園的一部分，反而在2018年批予民政事務總署使用，其批出年期即將於本月屆滿。 南區區議員羅健熙透露，區內有不少以短期批出的官地，「臨時都臨時咗好耐。」而上述該幅用地曾為工地，現臨時撥作園圃等用途。他續指該區有不少海灘，休憩用地的面積亦比其他地區多，但並非居民平日能隨時享用，建議政府應盡快完善海旁地的規劃。 據康文署2015年的文件顯示，南區共有94個康文署轄下的休憩及康樂場地，包括體育館、大球場、大型公園、泳灘等，涉及151公頃土地。 南區民政事務處回覆《香港01》，稱區議會早前通過「前南港島線工程用地的美化工程 」，該署工程組負責加設美化欄杆、長凳及蔭棚，工程完工後會交將地段交回地政總署；康文署則跟進草地、木花槽的種植工作。

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本研社：政府無檢視資源 浪費土地

本土研究社成員楊夏至批評，政府將閒置官地批予各部門後，但未有跟進使用情況就續批，任由土地閒置，「係好唔合理。」他又稱，政府一方面表示急需土地，甚至準備豪擲200億購入物業作社福設施，但未有檢視手頭上的土地是否已善用，部分荒廢多年亦未有用途，又或偌大的土地僅放置工具和雜物，十分浪費。

他表示，用地雖屬休憩用途，不能改劃建屋，但仍可興建社福設施，至少應提供休憩設施予公眾使用而非圍封曬太陽、擺工具。楊夏至又斥，政府現時只公開供非政府機橋申請作綠化或社區用途的用地，但公眾仍然無法得知政府部門租用官地的年期及原因，令社會難以監察，促請地政總署盡快公開資料。

康文署：美化環境 所以不開放

康文署發言人稱，上述旳觀塘用地由於是作綠化用途，故在該處「栽種植物以美化環境」，並沒有設施供巿民使用，因此圍封該用地沒有開放予公眾使用。 署方又指，該用地部分範圍已於2018年3月交予渠務署，以作「觀塘污水泵房優化工程」，工程完成後，相關範圍將優化成觀塘污水泵房上蓋公園的一部分，並會開放予公衆使用。而餘下的部分已被列作將來職業訓練局(VTC)的校舍發展計劃之用，會適時將有關用地交還予地政總署發展。

水務署發言人則指，上述元朗公路的土地自2008年10月起由署方使用，供承建商作為屯門及元朗區更換及修復水管工程存放物料和機械之用，並用作設置有關工程駐工地人員的臨時辦公室。現時有關工程經已完成，目前該用地尚有臨時辦公室，讓駐工地人員完成工程合約的結算工作。署方稱，會適時向元朗地政處提出臨時用地申請和商討，並將於本年內將該幅用土歸還地政處。