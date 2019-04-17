「山竹」襲港破壞山頂豪宅　業主稱換逾百萬家俬器材　索償413萬

去年超強颱風「山竹」襲港，多區遭受破壞，豪宅山頂花園的一名業主，指其單位期間遭棚架破壞，她並指該棚架因未有加固，致令其單位受強風及雨水破壞，屋內傢私、電器受損，因而昨（17日）入稟高等法院向搭棚架的工程公司索償損失達413萬，當中包括逾114萬元換家俬及音響器材的費用，及15萬情感傷害損失。

原告擇霸有限公司，入稟高等法院告一間工程公司索償413萬。（資料圖片）

馮慧芷是新創建集團的獨立非執行董事。（新創建網頁圖片） 原告董事為新創建獨立非執董 原告擇霸有限公司，被告為環球屋宇建築工程有限公司。根據查冊資料，擇霸的唯一股東為馮慧芷女士，她亦是上市公司新創建集團的非執行董事。 棚架於去年6月已搭建 入稟狀透露，原告是柯士甸山道山頂花園其中一單位的業主，而大廈外牆於2018年6月20日開始搭棚進行維修工程，原告直指棚架與單位的玻璃窗十分貼近，而被告為維修工程的承辦商。

指被告未有加固棚架

去年9月16日颱風「山竹」來襲時，單位的玻璃窗受搭棚猛烈敲打致破裂，單位內的財物亦因玻璃窗破裂，受到強風及雨水損毀，包括傢私、電器及內部裝修，原告已立即通知管理處，原告直指棚架位置過於接近其窗，又在颱風來襲前沒加固棚架，致原告蒙受損失，因而興訟索償。

換88萬家俬36萬影視設備

原告又列出索償的項目包括122萬的維修費、88萬更換家私的費用、屋內的達36萬的影視設備等，一共398萬元，再加上15萬的情感傷害索償。

案件編號：HCA669/2019