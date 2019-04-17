【許志安黃心穎】許志安鄭秀文夫婦合共持4.4億物業　未聯名買樓

歌手許志安與TVB藝人黃心穎，被傳媒刊出在車廂親密，引發全城關注。 不少人關注事件會否影響許志安及鄭秀文的婚姻狀態。翻查他們的物業狀態，二人身家豐厚，合共持有4.4億物業，惟並無聯名物業。

許志安出道逾30年，早已衣食無憂，單是手頭上的兩個豪宅，市值已達1.2億元。不過，妻子鄭秀文更早懂得投資「磚頭」，出道兩年，已購買物業保值，事至今日，個人及全資公司名下擁有6個完全供滿的豪宅，市值達3.2億元。

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鄭秀文出道兩年 即買磚頭

1988年，鄭秀文於新秀歌唱比賽奪獎後加入樂壇，兩年後隨即以323萬元購入淺水灣南灣花園一單位，並保留至今，市值已達3000萬元。

要數鄭秀文最得意的投資，當屬1999年樓市低潮時，鄭以公司名義斥資買入大坑名廈大寶閣一個單位，單位擁維港全海景，現時市值達9000萬元。

前年，鄭秀文好友張智霖、袁詠儀夫婦，亦購入鄭秀文大寶閣單位對下兩層，成為鄰居。據報道，鄭的家人居於這單位。

鄭秀文於1999年以2280萬元購入大坑大寶閣高層，現市值達9000萬元。（網上圖片）

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許志安投資樓市較妻遜色

至於許志安，買樓時則因為較多「買出買入」，未如妻子般長情，所以買樓戰績未如妻子般彪炳。

許志安較鄭秀文遲3年，即於1993年才涉足樓市。許志安首次上車，以570多萬元購入紅磡黃埔花園9期6座一個實用面積891方呎大單位，至1997年以1030多萬元沽貨，勁賺458萬元。唯一損手是在1996年摸頂以1580萬元購入何文田帝庭園一單位，2009年以1080萬元沽貨，損失500萬元。不過，安仔另一個帝庭園單位則獲利460多萬元。

許志安現時手頭擁有兩個靚豪宅，他於2010年11月的事，以2428萬元購入西半山殷豪閣，此單位現仍持有，市值升至6000萬元，此單位已供滿贖契，另一個單位則為安仔以私人名義購入的淺水灣冠園現市值亦升至6000萬元，此單位仍有按揭，即安仔仍要供樓。

鄭秀文購入淺水灣海峰園大宅多年。（資料圖片）

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黃心穎鯉魚門住所 屬家姐母親所有



是次事件另一名主角黃心穎於樓市的經驗則淺得多，安仔與心穎下車後的目的地，即油塘Ocean One高層單位，是屬於心穎的家姐黃心美及母親名下。而黃心穎名下有一個單位，為啟德新盤天寰，一個實用面積504方呎單位，心穎於2017年以855萬元購入，現已升值至約1000萬元。