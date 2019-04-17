【許志安黃心穎】許志安鄭秀文夫婦合共持4.4億物業　未聯名買樓

社會新聞
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歌手許志安與TVB藝人黃心穎，被傳媒刊出在車廂親密，引發全城關注。

不少人關注事件會否影響許志安及鄭秀文的婚姻狀態。翻查他們的物業狀態，二人身家豐厚，合共持有4.4億物業，惟並無聯名物業。

許志安出道逾30年，早已衣食無憂，單是手頭上的兩個豪宅，市值已達1.2億元。不過，妻子鄭秀文更早懂得投資「磚頭」，出道兩年，已購買物業保值，事至今日，個人及全資公司名下擁有6個完全供滿的豪宅，市值達3.2億元。

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鄭秀文出道兩年　即買磚頭

1988年，鄭秀文於新秀歌唱比賽奪獎後加入樂壇，兩年後隨即以323萬元購入淺水灣南灣花園一單位，並保留至今，市值已達3000萬元。

要數鄭秀文最得意的投資，當屬1999年樓市低潮時，鄭以公司名義斥資買入大坑名廈大寶閣一個單位，單位擁維港全海景，現時市值達9000萬元。

前年，鄭秀文好友張智霖、袁詠儀夫婦，亦購入鄭秀文大寶閣單位對下兩層，成為鄰居。據報道，鄭的家人居於這單位。

鄭秀文於1999年以2280萬元購入大坑大寶閣高層，現市值達9000萬元。（網上圖片）

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許志安投資樓市較妻遜色

至於許志安，買樓時則因為較多「買出買入」，未如妻子般長情，所以買樓戰績未如妻子般彪炳。

許志安較鄭秀文遲3年，即於1993年才涉足樓市。許志安首次上車，以570多萬元購入紅磡黃埔花園9期6座一個實用面積891方呎大單位，至1997年以1030多萬元沽貨，勁賺458萬元。唯一損手是在1996年摸頂以1580萬元購入何文田帝庭園一單位，2009年以1080萬元沽貨，損失500萬元。不過，安仔另一個帝庭園單位則獲利460多萬元。

許志安現時手頭擁有兩個靚豪宅，他於2010年11月的事，以2428萬元購入西半山殷豪閣，此單位現仍持有，市值升至6000萬元，此單位已供滿贖契，另一個單位則為安仔以私人名義購入的淺水灣冠園現市值亦升至6000萬元，此單位仍有按揭，即安仔仍要供樓。

鄭秀文購入淺水灣海峰園大宅多年。（資料圖片）

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黃心穎鯉魚門住所　屬家姐母親所有

是次事件另一名主角黃心穎於樓市的經驗則淺得多，安仔與心穎下車後的目的地，即油塘Ocean One高層單位，是屬於心穎的家姐黃心美及母親名下。而黃心穎名下有一個單位，為啟德新盤天寰，一個實用面積504方呎單位，心穎於2017年以855萬元購入，現已升值至約1000萬元。

許志安物業

物業

買入價／時間

市值

中半山干德道 2號殷豪閣高層

2428萬元／10年11月

6000萬元

香港 淺水灣淺水灣道 21B號冠園 B座中層

4460萬元／14年9月

6000萬元（未贖契）

鄭秀文物業

物業 買入價／時間 市值

淺水灣南灣道 61號華景園 02座高層

2785萬元／12年4月

5500萬元

西半山巴丙頓道 18號精緻園高層

2110萬元／2011年

4000萬元

東半山白建時道 33號嘉雲臺 08座高層

1680萬元／2009年

3300萬元

東半山大坑道 70號大寶閣高層

2280萬元／1999年

9000萬元

香港 淺水灣淺水灣道 19B號海峰園 中層

1420萬元／1996年

7000萬元

淺水灣南灣花園一單位

323萬元／1990年

3000萬元

 

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