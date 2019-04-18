年輕設計師斥近十萬創本地時裝品牌：不求大賺　但求「知音」客

香港雖然盛行「速食時裝」，但年輕設計師李居錡反其道而行，去年斥資近十萬，與太太成立時裝品牌，主打少產量及香港製造的時裝設計，以保持品牌「神秘感」，作品又特別以中國美學混合西方街頭文化設計招徠。李指，每月僅接單出產數十套，不求大賺，但求覓得「知音」客人。

年輕設計師李居錡去年斥資近十萬，與太太成立時裝設計品牌，主打中美學混合西方街頭文化設計。(梁鵬威攝)

李居錡兩年前在香港高等教育科技學院（THEi）畢業，在學時已在公開賽屢創佳績，如在2017年奪得香港青年時裝設計家創作表演比賽的最佳鞋履設計大獎。

去年與太太創立本地時裝品牌

李居錡指，過往在時裝設計之路一直順心而行，憑著勝出不同業界的比賽，累積不少獎金，去年斥資近十萬，與太太創立本地時裝品牌「YMDH」(You Make Daddy Happy)，每月接單平均出產十至二十套自家設計衣服。

少量製造能保持品牌「神秘感」 半年已回本

李指，雖然本地製造產量少，成本比內地製造成本貴一倍，但在製作管理上較方便。他指，喜歡少量製造，因並非人人擁有產品，能保持品牌「神秘感」，亦不介意因此難賺大錢，「細有細搵呀」。他表示，高興品牌吸引到「知音」客人光顧，成立半年已回本。李指，未來目標是參加海外比賽，將品牌推廣至國際舞台；又著意聘請師弟妹做實習，希望協助培訓行業人才。

THEi時裝設計文學士三年級學生蔡詩婷享受中式長衫設計，期望畢業後仍可有機會參與相關設計。(梁鵬威攝)

因「花樣年華」而好中式長衫設計

同屬師妹、THEi時裝設計文學士三年級學生蔡詩婷則尚未覓定發展方向，但就享受中式長衫設計。蔡指，看過電影「花樣年華」後，就被演員張曼玉在戲中穿長衫的美態所吸引。她指，自修讀課程一年級起，已在院校參加長衫設計短期課程，及有關製作長衫的投藝傳承計劃，曾以非傳統設計，以洗水牛仔布料、加高開叉位等製作長衫，令設計效果更貼近年輕人口味。她期望將來從事時裝設計時，有機會繼續改良長衫設計，令長衫穿著得以普及。

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啟用有一年的THEi柴灣校舍於今日舉行開幕典禮。(梁鵬威攝)

另外，啟用有一年的THEi柴灣校舍於今日舉行開幕典禮。特首林鄭月娥出席並擔任主禮嘉賓，她指，政府一直致力推動培訓職業專才，透過推出指定專業界別課程資助計劃及免入息審查自資學位津貼，令自資專上教育，包括THEi受惠。

啟用有一年的THEi柴灣校舍於今日舉行開幕典禮，特首林鄭月娥（圖右二）出席並擔任主禮嘉賓。(梁鵬威攝)

林鄭月娥指，自資專上院校在高等教育擔當重要角色，政府承諾繼續支持業界持續發展。她又透露，去年中成立的推廣職業專才教育專責小組，將會在下月進行公眾諮詢，期待日後諮詢結果及小組報告。