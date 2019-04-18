天文台發黃色暴雨警告　迪士尼Ed Sheeran演唱會腰斬

天文台傍晚6時半發出特別提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，並料高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港，雷暴警告有效時間延長至今晚午夜 。 天文台在晚上9時35分發出黃色暴雨警告，現於香港迪士尼樂園幻想道露天場地於今晚舉行英國唱作歌手Ed Sheeran第二場演唱會腰斬，主辦當局正安排觀眾離場。由於Ed Sheeran只演出兩場，不少樂迷大感失望，有人要求退款。

香港迪士尼樂園幻想道露天場地於今晚舉行英國唱作歌手Ed Sheeran第二場演唱會，入場人士均做足準備，迎接雨中演唱會。（陳芷昕攝）

演唱會主辦機構正安排觀眾離場

香港迪士尼樂園度假區發言人晚上約9時半表示，按主辦機構通知，今晚的Ed Sheeran Divide World Tour 2019 Hong Kong演出經已取消。有關演唱會取消的安排詳情，建議樂迷參閱主辦機構官方網站的相關公布，主辦單位正安排賓客離場。

Ed Sheeran演唱會提早結束，觀眾陸續離開現場。（陳芷昕攝）

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雷雨影響珠江口一帶

天文台晩上初段指出，雷雨正影響珠江口一帶。天文台傍晚6時半發出特別提示，一道雷雨帶正影響珠江口一帶，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺，其後再發出警告，預料高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港。

天文台下午5時05分發出的雷暴警告，有效時間延長至晚上9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴 。

本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，能見度較低。

氣溫介乎24度至27度，吹和緩至清勁南至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望復活節期間至下周初驟雨減少，間中有陽光，天氣炎熱。

（天文台網頁截圖）

下周中氣溫料高至31度 或創今年氣溫新高

據天文台九天天氣預報，由「穀雨」開始天氣開始變得炎熱，最高氣溫達到29度，其後由下周日（21日）起一連七日最高氣溫將維持在30度或以上，天文台更上調下周二至周四最高氣溫至31度。如按照天文台預測，下周二或將再刷新今年累積的最高氣溫紀錄30.1度。