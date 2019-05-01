【最低工資】身兼兩職月入萬四零儲蓄　清潔工只求他朝退休返鄉

最低工資委員會早前拍板，將兩年一檢的最低工資水平上由2015年訂立的每小時34.5元上調至37.5元，今日（5月1日）起實施。 不少低技術工種工人的薪酬隨水平上調，然而在生活開支大的情況下，「零儲蓄」、「努力但仍然窮」的處境仍十分常見。退休、養老，對這群「安全網」內的工人而言，更似是遙不可及的夢想。 清潔工小芳，擔任清潔工一職逾廿年，為生活、為養家，身兼兩職：洗街、洗公厠；她每日朝七晚11時半在滿布煙頭、針筒、穢物的環境工作，每月卻僅得1.4萬元收入，而所得收入有近半要寄回鄉，扣除自身的生活費、住宿、醫療費，每月「零儲蓄」，問一句：「朝7晚11半」的生活不辛苦嗎？小芳直言雖然辛苦，但生活艱難，「都係要搵啖食啫。」

據政府統計署今年三月發表的「2018年收入及工時按年統計調查」報告，在2018年5月至6月間仍有17,300人時薪僅為34.5元；而時薪低於37.5元的則多達91,900人，佔香港總人口的約1.2%。隨著最低工資水平上調，這1.2%的勞動人口，由今日起就可獲「加薪」至每小時最少37.5元。

食環署外判清潔工小芳已在清潔行業工作逾廿年。（方家遠攝）

獲「加薪」的91,900人當中，包括清潔工小芳。今年46歲的小芳在1997年隨父母由泰國來港，當年才24歲的她選擇成為清潔工，晃眼已22年。父母早已因遺傳的高血壓離世，3人來港，只餘下她一人，她亦肩負起養家的責任：一方面要養活在家鄉不能工作的姐姐，另一方面亦要供讀侄兒的大學生活。

朝7晚11半的工作 僅換來1.4萬元

現時小芳在港島區兼任兩份食環署的外判清潔工作，先是早上7時工作至下午5時的清洗街道的工作；然後中間有半小時跨區交通時間，不得已要乘搭巴士，緊接著下午5時半打卡、簽簿，回到工作崗位，緊接公廁的清潔工作至晚上11時半。雖然擔任的是兩份工作且「朝7晚11半」，但實際工資在扣除強積金下卻僅得1.4萬元。

兩份工作，環境一個比一個惡劣，街道上隨處是污垢、垃圾；在公厠工作，小芳駐守的廁所有兩層，殘廁及女廁都是由她處理，殘疾人士廁所是癮君子「開餐」的地方，煙頭、針頭更是常見物，她更曾經在倒垃圾時被針筒刺傷手指。

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距離「理想」退休年齡65歲尚有一大段距離，小芳日後是否可以成功還願退休返鄉？（方家遠攝） 每月6千元供養侄兒及不能工作的姐姐 也許有人認為1.4萬元的工資對一個人來說綽綽有餘，但小芳有苦自己知；因姐姐不能工作，因此每月單單是寄回家鄉的「家用」已高達6,000元，她飲食上即使每日只食兩餐，但因無空餘時間預備，也只可以外出用餐，每月花費約3,000元；住屋方面計入水電費後為3,500元，加上每月交通的500元，加上每月一次因高血壓的覆診及其他雜項開支，看似豐厚的1.4萬元的工資，轉頭卻已所剩無幾。

即使辛勤養活自己及家人，即使生活中只剩下工作；小芳這類工友能否「多勞多得」，是非自有公論。隨著兩年一次的「加薪」，小芳的月薪雖然增加了約一千元，但在接近「零儲蓄」的情況下，她日後是否可以還願退休返鄉，答案不言而喻。每日「朝7晚11半」的生活不辛苦嗎？小芳直言雖然辛苦，但生活艱難，「都係要搵啖食啫。」

在91,900人當中，處境與小芳一樣的又會是少數嗎？（方家遠攝）

樂施會港澳台項目主管曾迦慧認為，在香港生活開支大，而兩年一檢的最低工資水平調整幅度低且慢，根本不能保障工人及其家庭的生活需要。她又提到，目前香港貧窮人口有一半來自在職貧窮家庭，也正正反映有不少人即使很努力但「做極都好窮」，更勿論儲蓄及退休的情況。

樂施會：政府應牽頭採用「生活工資」

樂施會早在去年倡議推行「生活工資」，水平定為每小時54.7元，相當於月薪11,378元。曾迦慧稱，沿用生活工資的3人家庭的平均收入已可以高達近2萬元，高出去年政府所定立的貧窮線標準超過三成，定能大大改善工人的生活。曾迦慧亦提到，政府作為全港最大的外判工僱主，另一方面亦坐擁龐大儲備，理應帶頭改善工人待遇，如採納生活工資聘用外判工等等，有望可令商界仿效做法，營造更友善的工作環境。

《香港01》早前亦曾就最低工資水平上調訪問兩個前線員工，了解他們在領取最低工資時如何自處：