【引入海外醫生】5年僅19專科醫生申請　團體料免實習難增吸引力

現時有意來港執業的海外醫生在通過執業試後，需要接受12個月的實習，醫委會設有豁免部份實習年期的措施，若海外醫生已持有專科醫生資格，便可申請豁免六個月的評核期。現時醫學界的爭議，就是以指定工作年期，替代餘下六個月評核期。 醫委會從2014年至2018年間只收到19宗申請，獲批數字為14宗。關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為，有限度註冊醫生的合約期2018年起由一年增至三年，申請數字已有所增長，他坦言即使豁免專科醫生實習期，有意來港執業的人數不會大增，因此反問「有冇必要咁拗法？」他認為這顯示了醫學界的保護主義心態。

醫學會副會長林哲玄相信，豁免海外醫生實習後，會吸引海外專科醫生申請來港從醫。（資料圖片） 有專科資格尚要實習 有醫生感屈委 醫生人手不足，醫委會早前全數否決4個豁免海外專科醫生實習方案，令全城譁然。專科醫生大多經歷了為時較長的專科培訓，是否仍需實習？以香港為例，醫生完全實習並成為駐院醫生後，需再花約6年時間考取專科資格。經歷多年訓練的海外專科醫生來港後，需要再接受實習，如收症、抽血，令專科醫生卻步。 過去5年只有19宗申請豁免六個月的評核期，醫學會副會長林哲玄表示，有專科醫生對已有一定工作經驗卻要再實習，感到屈委，他明白短期不會增加太多專科醫生申請，但他相信長期會增加申請數字，林哲玄認為放寬海外專科醫生實習亦可鼓勵年輕人到外地學習。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌相信，即使豁免專科醫生實習期，來港的專科醫生不會明顯增多。（資料圖片） 彭鴻昌認為，因應有限度醫生的合約期，2018年起每次已由一年增至三年，申請數字已有所增長，他認為即使豁免專科醫生實習期，新增來港執業人數亦不會多。他解釋說，專科醫生過往已可減免6個月實習期，即現時各界爭拗的豁免實習期，只是餘下的6個月，彭鴻昌反問：「有冇必要咁拗法？」他估計醫生組織擔心豁免實習期後，會相繼放寬其他措施，導致中門大開。

（香港01製圖）

醫委會資料顯示，2014年至2018年間只有19宗海外專科醫生申請豁免半年評核期，當中2018年有8宗申請，有6宗獲批。醫務委員會豁免小組主席吳國偉表示，大部分合資格專科醫生均會申請豁免六個月的評核期，以上所見申請豁免評核期的數字較少，即返港通過執業資格試的醫生，大多沒有專科醫生資格。

吳國偉又指，有醫生持有碩士或博士學位，但這並不代表持有專科資格，只有必須持有臨床專科資格才合資格申請豁免六個月的評核期。因應現時內地沒有專科資格的評核，即內地修讀醫科的海外醫生應未能申請豁免六個月的評核期。

醫委會豁免小組回覆指，所有非本地醫科畢業生（包括到外地院校讀醫科的港生），必須通過執業試，並完成一段由醫委會釐定及於認可的醫院或機構進行的評核期，才符合資格申請成為註冊醫生。根據執業資格試指引，考生如已通過執業資格試，並持有相等於香港醫學專科學院的分科學院院士資格，便可申請豁免一半、即六個月的評核期。