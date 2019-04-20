1億元六合彩今晚攪珠　累計投注逾1.9億

由於本周二晚（16日）的六合彩復活節金多寶無人中頭獎，馬會將8,000萬元金多寶轉至今晚的攪珠，估計今晚一注獨中，可獲1億元橫財，打破頭獎最高派彩紀錄。 投注於晚上9時15分截止，截至晚上8時，投注額累計逾1.9億元。

今晚為歷來第11次頭獎一注獨中可得1億元的六合彩攪珠。（羅君豪攝）

本周二晚舉行的六合彩復活節金多寶，估計頭獎一注獨中可獲8,000萬元，但結果未有幸運兒中頭獎，只有6注中二獎。馬會於是取消本周四晚（18日）的攪珠，將之後一期攪珠順延至今晚舉行，好讓市民有更多時間投注。

今日下午雖然突然下暴雨，但各投注站仍人山人海。有市民盼望捧走1億元，而願望跟不少香港人一樣，希望可買樓做業主。

雖然今日紅色暴雨警告一度生效，但各投注站仍擠滿買六合彩彩票市民。（羅君豪攝）

已有10次億元六合彩頭獎攪珠

根據賽馬會資料，歷來共有10次1億元或以上頭獎彩金攪珠，除2014年9月9日和2016年5月5日無人中頭獎外，其餘8次共有21.5注中頭獎，當中逾半都是以電腦票的投注方式買中。

而2018年1月11日及2019年2月9日攪珠，分別有16個字複式自選電話投注和14個字複式自選彩票買中0.5注中頭獎，顯示「大包圍」方式在這類巨獎攪珠，都會有機會贏取巨額彩金。

43及49號為億元攪珠旺門號碼

在這10次攪珠中，43及49號各被攪出4次，是億元攪珠的幸運號碼，其中2014年9月13日、2018年1月11 日及2019年2月9日兩個號碼更齊齊出現，另32及40號則攪出3次。

值得留意的，是這10次攪珠中，8次都會見到「4字頭」如40至49號的「大冧把」，如果市民偏向買細如「生日組合」（1至31號以內）的號碼，肯定已不能中頭獎。