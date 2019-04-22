【斯里蘭卡連環爆炸】黃色旅遊警示取消行程　僅一份旅遊保會賠償

斯里蘭卡周日（21日）發生連環爆炸案，至今造成最受290人死亡。港府今日（22日）宣布對斯里蘭卡發出紅色外遊警示，提醒計劃前赴當地的市民應調整行程。 不少港人關注港府發出外遊警示後，本身購買的旅遊保險對取消行程的保障，《香港01》盤點市面的保險公司，發現全部都會對因外遊警示取消行程作賠償已繳付、但未能退回訂金及費用。不過，部分保單劃分紅色或黃色外遊警示只賠償部分損失，甚至只限黑色外遊警示，及外遊警示發出後才可取消行程，所以旅客購買保單前要小心留意。

市面的保險公司，部分保單劃分紅色或黃色外遊警示只賠償部分損失，甚至只限黑色外遊警示，及外遊警示發出後才可取消行程。（資料圖片）

港人外遊前都會購買旅遊保險，消委會早前調查18個保險計劃，比較醫療、航班延誤或取消行程等所提供的保障。倘在出發前因港府對旅行目的地發出黑色外遊警示，最終須取消行程，全部旅遊保險都會因此作出賠償，惟外遊警示必須在出發前7日內發出，當外遊警示發出後，受保人才可取消行程。

消委會指，曾有受保人一家原定前往泰國曼谷旅遊，出發前5日曼谷市中心發生炸彈爆炸，港府翌日發出紅色外遊警示，受保人決定取消行程，但保險公司認為泰國政府沒有宣佈事件為恐怖襲擊，，而相關保單只保障港府發出黑色外遊警示而引致的損失，最終拒絕賠償。此外，部分旅遊保亦為紅色或黃色外遊警示提供保障，但只賠償部分損失，一般為已繳付而未退款費用的25%或50%。

《香港01》再翻查18間保險公司的旅遊保險計劃，均設有「外遊警示」保障項目，全部公司涵蓋在黑色外遊警示下取消或縮短行程的保障，當中有6間涵蓋紅色或黑色外遊警示，而只有「藍十字」、「中銀集團保險」、「大新保險」及「Starr Insurance」對黃色、紅色或黑色外遊警示均提供保障，但部分保單需額外選擇保障條件。

而當中，又以「大新保險」願意就黃色外遊警示取消行程，原額賠償相關損失。而相關旅遊保障計劃則列明，在外遊警示下取消旅程，單次旅遊要在生效日起最少1日後，或全年旅遊保障計劃旅程的收據日期，港府對旅遊目的地發出黑色外遊警示；而生效日後及原定受保旅程出發前24小時内，港府對旅遊目的地發出紅色或黃色外遊警示，為受保範圍。

不過，大新的旅遊保在縮短行程方面，就要港府對計劃的受保旅程城市發出黑色外遊警示，才可獲得未能退回的交通、住宿、團費受行程中斷後的剩餘日數，並按比例計算賠償。

以中銀集團保險的「環宇遨翔旅遊保障計劃」為例，一般保單的基本保障包含黑色外遊警示，若自選附加保障，則可擴充至紅色或黃色外遊警示下亦受保障，作出相應額外現金補償津貼。

此外，三井住友海上火災保險的旅遊保險「iTravel Plus」，雖然對黑色外遊警示下提供保障，但條款列明賠償包括：旅行社安排取消或縮短行程所收取的手續費，每名受保人最高賠償港幣300元；如在迫不得已情況下須離開原定計劃逗留城市，繞道到其他城市以折返香港，可獲賠償該等額外費用；及倘受保人必須轉往其他城市留宿以等候所需的公共交通工具回港，可獲賠償現金津貼港幣1,000元。