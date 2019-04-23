牛奶公司就稅項上訴　被要求先購5億儲稅券　欲退款遭拒求覆核

牛奶公司集團旗下兩間公司，被稅局質疑避稅，被追討5個課稅年度，合共3.4年億元利得稅，或1.9億元的商標利得稅。公司不服，提出上訴，但被要求買下逾5億元儲稅券。公司認為即使他們上訴失敗，稅局也不應同時收取兩項稅款，去年法庭亦裁定稅局做法不合理。惟公司事後要求稅局先退回部份儲稅券及款項，稅局卻拒絕，公司因而再度入稟，要求法庭覆核稅局拒退回款項的決定。

稅務局指牛奶公司的兩間公司涉避稅，追收5個課稅年度稅款。（資料圖片）

2012年簽下協議授權使用商標

兩名申請人分別為列支敦士登註冊的Dairyfarm Establishment(下稱DFE)以及本港註冊的牛奶有限公司，而答辯人為稅務局局長。

入稟狀指，DFE持有多個在港註冊的商標。它與牛奶公司於2012年簽下協議，授權對方使用該些商標，而後者於2012至2016年間，每年向DFE支付逾2億元的專利費用。

提出上訴卻要先買儲稅券

惟稅局質疑相關協議是為了避稅，並向申請人徵收2012至2017年這5個課稅年度稅款，其中DFE要繳交3.4億元的利得稅，或商標利得稅項1.9億元。申請人就評稅準則提出上訴，並在稅局要求下，先買下兩組合，合共逾5億元的儲稅券。

被迫買兩組稅券覺不合理

申請人認為，買下兩組合的儲稅券並不合理，遂提出司法覆核。高院去年裁定申請人在2015至2017年的課稅年度的司法覆核勝訴，稅局需重新考慮退回涉及該兩個年度的商標利得稅儲稅券予申請人。

法庭裁勝訴 欲退款卻被拒

申請人的律師在法庭裁決後，即去信要求稅局退還涉及2012至2015年年度的商標利得稅儲稅券。惟稅務局於本年初拒絕其申請，並指申請人在評稅上訴有結果前，將不會獲得退款。

申請人認為，稅局未有考慮去年高院的判決便拒絕他們的申請，認為稅局決定不合法，因而提出司法覆核。

案件編號：HCAL 1067/2019