第二期私人土地特別計劃剔走早期教育　張超雄憂輪候時間更長

今屆政府曾表明要令社區照顧服務「零等候」，為解決龐大的社福需求，政府早前啟動第二期「私人土地作福利用途特別計劃」，涵蓋福利設施項目內由原來的11項增加至18項，然而原本在第一期計劃中的「早期教育及訓練中心」就被剔除。 工黨立法會議員張超雄擔心，此做法會令早期教育及訓練服務輪候時間變得更長，認為政府應保留「早期教育及訓練中心」一項於第二期計劃中，多管齊下解決輪候時間長的問題。

張超雄擔心，會令早期教育及訓練服務輪候時間變得更長。（資料圖片/張浩維攝）

據社署資料，早期教育及訓練中心主要是為初生至兩歲的殘疾幼兒提供早期介入服務，以協助他們日後融入主流教育；而社署數字顯示，截至今年3月31日，有超過3,000人輪候有關服務。

工黨立法會議員張超雄認為，即使政府計劃將到「到校學前康復服務」名額增至7,000個，但因為受眾未必一致，服務使用者未必能夠完全過渡至「到校學前康復服務」。他又說，部份需要用到的訓練器材，幼稚園未必能夠提供，服務使用者只可以在中心使用有關器材，直言是次將「早期教育及訓練中心」從計劃清單剔除，是「好大件事」，擔心會令早期教育及訓練服務輪候時間變得更長。

張超雄又提到，留意到社署正為兩個新特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心徵求建議書，但認為名額始終有限，未必能應付需求；認為政府應保留「早期教育及訓練中心」一項於第二期計劃中，多管齊下解決輪候時間長的問題。