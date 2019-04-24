【佔中判刑】戴耀廷陳健民等囚車押走　朱耀明送戰友揮黃手巾

佔中九子被指2014年煽動市民參與佔領中環運動，事件結束後近三年才被起訴，全被裁定妨擾罪成，同是大學教授的戴耀廷及陳健民，被判即時入獄16月，但兩人似是做好一切準備，求情亦只叫法官別判朱耀明牧師坐監，朱最終准緩刑，但他朱戴及陳二人入獄，未離庭已流淚，更與同被判緩刑的李永達到法院的囚車位等候，送一眾「戰友」一程，囚車約在下午1時38分離開，把戴、陳、邵家臻及黃浩銘等四名被判入獄被告離開。

朱耀明見囚車駛走時激動地揮動黃手巾。（林樂兒攝）

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除了朱耀明可免入獄，兩名學生領袖張秀賢及鍾耀華，以及服務社會逾30年的前立法會議員李永達，亦准緩刑或判社會服務令，他們在散庭後與傳媒交待了情況，不理今天嚴熱的天氣，便即走到西九龍法院囚車的位置，一直靜候著囚車戴著他們的「戰友」離開。現場亦有多名支持者守候，警方派出大批警員在場協助囚車駛離法院。

由於西九龍法院與荔枝角拘留所相距不遠，四名須入獄服刑被告：戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘，約十分鐘後便被送到目的地。

戴耀廷被送到荔枝角拘留所。（余俊亮攝）

若非緩刑三子均被判囚16月

雖然朱與戴耀明及陳健民一向被稱為「佔中三子」，但法官在裁決時，亦指朱只是有參與佔中前的一些宣傳活動，未見有證據證明朱在案件關鍵的兩天，即2014年9月27及28日，在金鐘及中環一帶現場煽惑市民參與，故朱亦只被裁定一項串謀妨擾罪成，然而這亦是眾控罪中最嚴重的一條。故法官在判刑時，若非朱獲准緩刑，他的刑期與戴陳一樣，同樣須入獄16月。

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