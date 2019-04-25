港安醫院設混合心導管檢查及介入治療手術室　降手術風險

心臟病是香港常見疾病之一，為配合日益增加的心臟治療需求，及降低手術風險，香港港安醫院將原有的心導管檢查及介入治療中心提升為「混合心導管檢查及介入治療手術室」，可作診斷、介入治療及開胸手術。

香港港安醫院今年將原有的心導管檢查及介入治療中心提升為「混合心導管檢查及介入治療手術室」，用作診斷、介入治療及開胸手術；同時，為先天性心臟病兒童提供援助的「港安心臟基金」服務也會擴展至成人。

79歲的冼先生（右一）是首位接受基金、患上二尖瓣血液倒流的成人，手術後，冼生康復良好，即日可落床，三日後已可出院。（劉婉雯攝）

79歲的冼先生是首位接受基金的成人。他熱愛行山，三年前，行山時出現嚴重喘氣及呼吸困難，檢查後發現患上二尖瓣血液倒流。

去年公立醫院醫生建議冼先生進行開胸手術，惟冼先生念及自己年紀大、且開胸手術時間長達七至八小時，故不願冒險。後來冼先生經朋友推介至港安求診，醫生指冼先生的心臟病嚴重程度已達第三級，但仍可接受微創手術。手術後，冼先生康復良好，即日可落床，三日後已可出院。

港安指，「混合心導管檢查及介入治療手術室」通風系統達國際級水平，以正壓氣流把手術室保持無菌狀態，減低感染風險。此外，手術室亦配備雙向造影系統，減低病人吸收的輻射量，及縮短手術時間。