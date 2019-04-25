體操運動員邱沚峯美國練習受傷半身癱瘓　情況惡化發燒現炎症

29歲香港體操運動員邱沚峯，今年初在美國訓練時導致脊髓受傷，胸口以下癱瘓，現時在美國接受治療。為了籌集醫療及康復費用，早前有人發起網上眾籌。 其Facebook專頁「Pray for Jesher Tsz Fung Yau」指出，現時邱沚峯情況惡化，更出現發炎及發燒，不少網民留言為他打氣，並紛紛捐款。

邱沚峯今年初在美國訓練時導致脊髓受傷，胸口以下癱瘓。（Facebook專頁「Pray for Jesher Tsz Fung Yau」圖片）

Facebook專頁在3月時指出，醫生透露邱沚峯仍有1%的行走機會，又稱邱沚峯有時會感到腹部肌肉肌肉痙攣及發熱。專頁指出，相信邱沚峯未來一定能康復及行走。

不過，今日專頁卻發佈帖文，稱邱沚峯情況惡化，更出現炎症及發燒。

眾籌已達一半目標

據眾籌網址所示，現時邱沚峯已籌得27.2萬美元，距離40萬美元目標已達逾一半。

眾籌網站當初的簡介亦指，最緊急的款項是讓邱入住美國 Overland Park 復康醫院，惟入院前需要先繳付一半治療費用。據專頁3月的帖文，邱沚峯已搬到復康醫院。

翻查資料，邱沚峯曾參加本港不少體操公開組賽事，由 2010 年起，連續三屆參加「全港競技體操公開及新秀比賽」的公開組賽事，先後兩度奪得跳馬冠軍，以及一次男子自由體操冠軍。