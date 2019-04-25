【引入海外醫生】食衞局與醫生組織開會　能否尋共職？看三大關鍵

醫務委員會就豁免海外專科醫生實習期磋商，自本月初投票拉倒四個方案後，今日（25日）事態進入白熱化，或現轉機。首先是食物及衞生局局長陳肇始邀請醫學會、兩大醫學院、醫院管理局及醫學專科學院開會。近日特首林鄭月娥狠批的醫生組織「第五方案」，將會「擺上枱」供各個與會者討論。 負責與局方「攤牌」的醫學會會長何仲平表示，會稍微調「第五方案」，提出各方都接受的方案，惟他「賣關子」不願透露詳情。另一關鍵點是醫學會與三個主要醫生組織密謀對策後見傳媒。然而，今日無論推出任何新方案，病人組織在醫委會的三票仍是「兵家必爭」，成拉攏的對象。這三大關鍵能否解決爭議？

醫學與醫生業界「第五方案」爭議焦點是醫院管理局、醫學院、衞生署的海外專科醫生「綑綁期」工作期有差別，按次是考執業試後1.5年、3年、4年，即「一醫三制」。醫生組織認為是基於醫生在不同機構任職，其臨床工作時間不同，但政府則不認同此說法。（見圖表看方案內容）

五個豁免實習方案一圖看清。（01製圖）

林鄭狠批「第五方案」 促陳肇始與醫學界商修改

「第五方案」一傳出，林鄭月娥即開腔狠批，她在本月20日見記者主動提出，醫學會與其他醫生組織該方案未能做到一視同仁，令外界或誤解衞生署醫生較次等，更要求食衞局局長陳肇始與醫學界開會，商討更好的方案。其言論激起千層浪，衞生署、兩間大學醫學院、醫學專科學院都相繼發聲明，立場都是支持林鄭月娥的說法。醫學會及其他醫生組織捱批，亦不得不尋求對策。

醫委會早前四個方案建議內容及投票結果。（01製圖）

事態發展急速，林鄭發言不足一星期，食衞局局長陳肇始今晚（25日）在政府總部與醫學會、醫學院、醫管局及醫專代表會面；而醫生組織在同晚開會商討策略。以下會綜合爭議當中的多個關鍵點：

關鍵一：修訂「第五方案」​

醫學會會長何仲平表示，食衞局的會議是因應商討醫護人手規劃成立的平台，去年11月曾開會，不定期開會。何仲平說，今晚會向與會者講解「第五方案」的理念，並拋新建議讓眾持份者都接受。他指已尋求法律意見，新建議並非就「第五方案」作退讓。會議視乎其他醫學機構代表是否支持他的改動建議，而政府又是否「收貨」，否則爭議情況或膠着。食衞局在會議後將會見傳媒交代進展。

醫學會今晚亦與公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、政府醫生協會召開會議，商討針對已通過執業試的海外專科醫生豁免實習安排，並於會後召開記者會。

醫委會下月8日再度開會，審議豁免海外專科醫生實習安排。（資料圖片）

關鍵二：病人組織​投票意向

醫委會有32名委員，16人是選任醫生；16人是委任委員，包括衞生署、醫管局、兩大醫學院、醫專、病人組織、消委會及其他業外委員。

按已表態的組織代表說法，衞生署、醫管局、兩大醫學院、醫專都發聲明不同意「第五方案」，預料其代表都會投反對票；而3名病人組織則未有表態支持與否，委員林志釉、陳永佳都表示要看事態發展，並待5月1日與病人組織開會諮詢會員意見再定奪。換言之，病人組織手握的3票是政府委任陣營、選任醫生陣營的拉攏對象。

何仲平指，會向各醫生組織交代食衞局的會面詳情。（資料圖片）

關鍵三：改變投票方式

醫務委員會於5月8日再開會，就豁免海外專科醫生實習安排再推出方案，究竟會否沿用4月3日的四個方案，抑或加入第五方案或其他新方案，目前仍說不定。此外，醫委會主席劉允怡早前表示，傾向以明票表決，但需要與其他委員商討。

表決方式將是從多個方案選一個，可分幾輪投票，若首輪已有一個方案獲過半數出席委員支持便可停止；否則每輪淘汰一個最低票數的方案，直至有兩個方案產生，再二揀一。若該兩個方案是相同票數，主席可以投決定一票。因此5月投票應可避免重演所有方案落空的局面。