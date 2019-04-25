【海外醫生】陳肇始見業界商「第五方案」　醫學會：有微調方法

醫務委員會將討論豁免海外專科醫生實習安排，醫學界共識的「第五方案」未獲政府支持，食物及衞生局局長陳肇始今晚（25日）與多個醫學團體代表會面，醫學會會長何仲平料於會上講述「第五方案」細節。 與會者包括醫委會、香港醫學專科學院、醫學會、兩間醫學院、衞生署及醫管局的代表。 醫學會會長何仲平在開會前稱，有信心今日內可以有結論，又強調第五方案有很好的方法去微調，希望方案可令海外醫生「感到受歡迎」。

醫學會會長何仲平會前稱，有信心今日內可以有結論。（李澤彤攝）

醫學會今晚與食物及衛生局局長陳肇始會面，晚上7時許，醫學會會長何仲平、中大醫學院院長陳家亮、醫管局聯網服務總監高拔陞及總行政經理黃明欣，陸續抵達政總。

何仲平會前稱，有信心今日內可以有結論，又強調第五方案針對在醫管局工作的海外專科醫生綑綁年期1.5年已經很短，此原則不會再改變，但第五方案有很好的方法去微調。他以尊重會議為由，拒透露微調細節，他又希望方案可令海外醫生感到受歡迎。

醫委會將於5月8日再議海外專科醫生實習安排。（資料圖片）

「第五方案」綑綁海外專科醫生三個不同年期

是次會面的重點在於醫學會會長何仲平將向各方代表講述「第五方案」的詳情。陳肇始今早在立法會回應傳媒提問時曾指，會上不只討論第五方案，更會討論其他可增加公營醫療人手的方案。

第五方案即海外專科醫生在醫管局必須工作合共3年、考取執業試後最少要工作1.5年；受聘於大學醫學院醫生必須在考執業試後工作3年；受聘於衞生署的醫生必須在考執業試後工作4年。此方案早前獲得多個醫生組織的支持，一度獲16名醫委會委員的支持，惟上周六（20日）特首林鄭月娥開腔批評方案並非一視同，令醫學界共識受到挑戰。