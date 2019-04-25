2020東京奧運將快舉行　港協暨奧委會：中旅社代辦門票

距離2020年東京奧運會舉行不足500日，東京奧運組委會日前公布有關獲取2020年東京奧運門票的抽選活動程序，但只限日本人，未有港人購票方法。香港體育協會暨奧林匹克委員會今日（25日）公布，已委任香港中國旅行社有限公司代購有關門票，有關門票銷售的詳情，包括銷售日期、價格、限購張數等，將於稍後時間公布。 中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，中旅社最快將於下月中下旬於官方網站內公布有關購票詳情及內容等。於本港代辦購得的門票，將包括的運動項目、門票數量及價錢等詳情，要跟奧組委傾討作實才能公布，現階段不便透露。

港協暨奧委會又指出，現階段的抽選門票活動，只適用於日本居民。在日本境外的外地旅客並不適用。

港協暨奧委會又指出，現階段的抽選門票活動，只適用於日本居民。在日本境外的外地旅客並不適用。此外，常居日本境外的旅客或居民，需向其居住地區的地區奧委會或票務代理訂購門票，詳情則可瀏覧2020年東京奧運門票官方網站。

官方網站：https://tokyo2020.org/en/news/notice/20190418-01.html

東京奧運會和殘奧會方面已公布購票詳情，委員會於上周四（18日）公布，將於5月9日起接受居於日本國內民眾申請。（tokyo2020 instagram）

另外，較早前東京奧運會和殘奧會方面已公布購票詳情，委員會於上周四（18日）公布，將於5月9日起接受居於日本國內民眾申請，並以抽籤形式分配門票。同時東京奧組委亦與多個網上平台合作，打擊炒賣門票活動。

楊世鑫表示，中旅社最快將於下月中下旬於官方網站內公布有關購票詳情及內容等。於本港代辦購得的門票，將包括的運動項目、門票數量及價錢等詳情，要跟奧組委傾討作實才能公布，現階段不便透露。

楊提到，以中旅社代售歷年來的奧運門票經驗，將能出售大部門運動項目，以及開幕禮的門票；他又說，以上屆倫敦奧運會為例，門票上將會列印入場人士的姓名等資料，以作保障。