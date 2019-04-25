中港6男密謀劫錶行　帶備電槍等準備落手時被捕　囚62至96月

四名內地漢前年偷渡來港，伙同兩名港男密謀以電槍、牛肉刀等武器打劫錶行，惟準備行劫前卻被警方一網打盡。6名涉案男子早前承認串謀搶劫罪，今（25日）於高等法院被判囚5年2個月至8年。法官直指兩港男負責接應，對行劫計劃知情，在案中角色較重，故以較高刑期作為起點。

六名被告在高等法院承認搶劫罪。（資料圖片）

4被告為內地偷渡漢

涉案的4名內地偷渡漢為郝貴臣（50歲）、谷祥軍（34歲）、胡蘭清（43歲）、及劉猛（31歲），而2名同謀港男為周少文（34歲）和陳昭穎（32歲）被控於人被控於前年9月15至18日，串謀搶劫尖沙咀香檳大廈一間錶行。

帶備索帶打算綑綁職員

法官判刑時指，本案有多個加刑因素包括4名內地漢持刀及電搶行劫、更攜帶索帶打算綑綁錶行職員、涉案地點為商場、行劫計劃周詳及涉非法入境犯案等，若非警方及時行動，涉案被告必會用所攜武器指嚇及用索帶綑綁職員，過程必會使用到暴力。

內地漢被捕供出香港兩主謀

法官考慮到4名內地漢向警方提供有用的資訊，指證另外2名港男，才令他們認罪，決定給予4人額外刑期扣減，考慮到4人非策劃者，角色較輕，各判5年2個月。至於2名港男，法官認為他們在案中角色較重要，對計劃知情，又負責接應4名內地漢，故分別判他們囚7年及8年。

曾6度到錶行「踩線」

案情指，涉案4名內地漢前年9月偷渡來港，並由2港男接應，其中一名港男負責接送4名內地漢到賓館安頓，並給予他們生活費，而4人在涉案時段曾6次到香檳大廈「踩線」。在9月18日，其中一港男將牛肉刀及電槍交予4名內地漢，並載他們到現場，但4人在錶行外徘徊時便遭警方拘捕，警方及後再拘捕2港男。

案件編號：HCCC257/2018