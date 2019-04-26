娟好奇女子流連九龍城近半年等「負心漢」　區議會尋求社署介入

九龍城福佬村道近大半年有一名衣着怪異中年女子在街上流連，引來部分商戶及市民側目，事件更被提升至區議會層次。九龍城區議會社區建設及社會服務委員會昨（25日）開會，特別討論此奇女子，要求社署盡快提供協助。有區議員透露，曾目睹她手持裁縫用的大剪刀，徘徊街頭，身上帶有惡臭，更不時自言自語，甚至高聲呼喝，亦接獲不少投訴，憂慮對社區造成威脅。據悉，社署專員於會上稱有派人跟進事件，將繼續提供適切支援。 該女子昨日（25日）受訪時則否認手持利器，亦稱毋需協助。她解釋在街上流連，只因等候在附近商舖工作的「負心漢」，揚言會「等到唔想等為止」。有附近商戶則認為，事主行徑未見滋擾。 「負心漢」承認與她相識，對方曾是啤酒妹，兩人早年有溝通聯絡，但並非情人關係，因見她言行怪異，之後甚少來往，想不到近半年會出現在他工作地方，曾報警求助一次。

阿恩指自己只在街上等待負心漢。（香港01記者攝）

區議員引述居民指奇女子手持剪刀

九龍城區議會社區建設及社會服務委員會昨日下午舉行會議，其中一項議題是討論該婦人情況。有當區區議員提交文件指，收到眾多街坊及商戶反映，指該女士近大半年來，不斷在福佬村道流連。有居民見到她曾在街道上便溺，以及手持剪刀來回踱步，故提出向有需要人士提供協助，以及避免悲劇發生。

《香港01》記者昨親身前往現場尋找奇女子跡影，並成功與她接觸。女事主阿恩(化名)今年30多歲，昨日氣溫高達30度，她仍身穿黑色長衫，頭帶殘舊的鴨舌帽，停留在街邊，不時望著停泊在路邊的車窗。她衣着怪異，身上發出異味，但唯獨臉部有化妝，容貌娟好。對於自己的外觀，她非常清楚，「有陣臭味嘛，有商戶覺得阻住做生意 。」

阿恩表示，她在這條街徘徊有近半年，原因是等候「負心漢」。她聲稱半年前自己衣著乾淨，「著住條裙呀，着住對Boot仔（靴）出嚟，妹妹仔一名，半年後變咗個乞衣咁囉。」她稱曾結識附近商舖一位中年男士，其後雙方發生關係，但對方不願意承認關係及責任，自始她在街上流連等候對方。

阿恩衣着怪異，身有異味，但近看她樣貌娟好，面有化妝，年紀只有30餘歲。（香港01記者攝）

商戶指未見有滋擾行為 區議員稱曾睹持大剪刀出沒

有附近的商戶表示，阿恩大半年前起在福佬村道流連，大約早上10時至11時便會出現，晚上就會離去。該商戶指，該婦人平時好安靜，只會不時踱步徘徊，未見過她有任何滋擾行為。



不過，區議員丁健華則對此有強烈保留，他亦居於附近，曾親眼目睹該女子手持裁縫用的大剪刀出沒，衣衫襤褸，身上散發排泄物惡臭味，由於經常徘徊同一地點，附近居民及商戶已對她退避三尺。



丁又引述會上社署專員的回應指，署方有跟進事件，亦有委托外展隊進行每月探訪，初時婦人表現抗拒，後期態度軟化，但拒絕透露姓名、背景，亦未肯接受精神評估，社署強調專人會繼續提供適切支援。他認為相關做法原地踏步，任由她繼續流連街頭不是理想做法，「雖然依家無事發生，但佢始終唔係拎住把較剪仔，真係難保事情會唔會惡化落去。」他又指，將事件放於區議會會議討論並非罕見，因此事涉及社區的環境及安全問題。

丁健華引述社署專員回應指，署方有派人跟進事件。(資料圖片)

奇女子否認持剪刀踱步：我有權在街上流連

阿恩否認手持剪刀踱步，而記者現場則見她手握眼睫毛夾。她指自己精神正常，只因衣衫破爛，身上發出酸臭味而受人白眼，自己內心有時亦感到不開心，但是她認為有權在街上流連，「用咁多方法（趕我走），你估我係死咗嘅人，定係生勾勾嘅人？我自己都有感受！」

阿恩指，以前做過傳銷，亦曾在酒吧工作，半年前開始無業。她聲稱住在西貢，但不願提及是否有固定居所。她表示，每日在街上徘徊時，不時有警員及社工向其接觸，亦有好心市民嘗試伸出援手施捨金錢，但她直言不接受，坦言會感到煩厭。她只想等候對方主動找她，揚言會「等到唔想等為止」。

「負心漢」現身：她曾是啤酒妹 指我似前男友

《香港01》曾接觸阿恩口中提及的中年男士，該男士承認3、4年前在該區酒吧結識阿恩，對方當時在店內銷售啤酒，兩人私下有溝通聯絡，但否認雙方是情人關係，亦未曾發生過關係，但指對方曾形容自己似其前男友。該男士稱，其後覺得阿恩言談與行為古怪，故之後已甚少來往，其後則莫名其妙地經常在店舖附近徘徊。他直言曾試過一次報警，但及後都無計可施，「都慣啦。」