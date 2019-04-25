港航股東內鬥案　鍾國頌陣營准續臨時禁令　對方承諾暫停股份轉讓

香港航空股東內鬥升級，鍾國頌陣營早前取得法庭的臨時禁制令，港航多名董事簽署任何交易，以及限制神秘買家宏城創富，處理持有港航股份的「香港航空控股」股份。案件今(25日)在高等法院處理是否延續禁制令時，鍾陣營質疑，宏城創富買入「香港航空控股」股份的交易有可疑。宏城創富反指鍾陣營濫用司法程序，強調交易並無不妥。與訟各方終同意向法庭作出多個承諾，包括暫停涉案股份轉讓，直至正式審訊。

是次涉及兩宗案件，其中一宗原告為香港航空、被告為港航董事侯偉﹑孫劍峰﹑王利亞、鄧傑。

另一宗案件則是由鍾國頌持有的香港航空諮詢服務公司，以及支持鍾國頌的港航股東Frontier Investment Partner LP，控告香港航空集團有限公司、Fortune Ride Holdings Limited、Grand City Capital Investment Limited(宏城創富)、香港航空控股董事Zeng Jun、香港航空控股有限公司、張子妍及香港航空代理人有限公司。

求禁制宏城創富處理港航股份

原告日前取得法庭的禁制令，禁止涉案4名董事，在未經董事會全體董事批准的情況下，除日常業務外，不得簽署任何交易。法庭亦禁止任何董事刪除、篡改、更改或銷毀香港航空任何文件、帳本、財務記錄及檔案。此外，禁制令亦限制宏城創富處理涉案的香港航空控股股份。

宏城指無理據申禁令

兩案今處理時，鄧傑的代表律師指鄧已辭任，因此不再參與訴訟。原告則要求延續禁制令，直至案件進入正式審訊。大部份被告則保持中立，大部份被告則保持中立，或表示可以向法庭作出承諾，並維持現狀，惟宏城創富反對延續禁制令，指禁制令並不迫切，亦沒有理據。

原告指辭職董事無權代表簽署

對於宏城創富聲稱於本年4月11月，以近5.47 億元買下Frontier持有的香港航空控股，約1.73 億股。原告指相關文件顯示，在張子妍簽署下，Frontier同意轉讓股票，惟原告指張在去年7月已辭任Frontier的董事，無權代表Frontier簽署。而Frontier直至本年4月16日時，才得知該次股份轉讓。

宏城承認暫停股份轉讓

宏城創富卻反駁，相關轉讓股票是真實並已完成。同時，宏城創富沒有隱瞞該次轉讓股票，因此並非原告所指，轉讓有可疑。宏城創富認為，原告是次是濫用程序。

惟宏城創富最終同意向法庭承諾，暫停涉案股份轉讓。此外，原告和被告亦承諾不會干擾港航的日常運作。

案件編號：HCA700、701/2019