政府擬修例嚴打虐畜　違者最嚴重可終身剝奪飼養資格

政府將於今日（26日）起就提升動物福利作為期三個月公眾諮詢，諮詢首次提出引入「謹慎責任」概念，規定動物照顧者不可虐畜。若有關人違例，可遭起訴，定罪後將判罰款及監禁，甚至永久剝奪其飼養動物資格。

民間爭取成立動物福利法呼聲高漲，促使港府就相關法例修訂及草擬展開公眾諮詢。(資料圖片)

為提升動物福利，政府擬修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）。修訂建議，對動物負責人施加「謹慎責任」，即需照顧動物福利，令動物免受痛苦。涵蓋的動物包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類及其他無脊椎動物。

若有關人事違例，修例會建議授權政府人員發出改善通知書，要求改善。如有個案仍未糾正，飼主將被檢控。按現行法例，若定罪成功，有關人事最高可被判罰款20萬元及監禁三年，政府建議加重罰則，並依簡易程序或依公訴書，即嚴重案件，按正式起訴程序審理。政府將就有關罰則作公眾諮詢，並建議授權法院可在指定期間或永久剝削定罪人士飼養動物的資格。

修例亦建議加強執法人員權利，若懷疑有人虐畜，獲授權人員可毋須經業權人同意，就進入及搜查建築物。