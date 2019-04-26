警長張家輝涉偷32元貨品案　官信或在意識不清下拿走物品裁罪脫

休班警長去年在深水埗特賣店涉嫌偷走4件行李牌、防滑貼等共值32元的貨品，否認一項盜竊罪受審。裁判官今（26日）表示接納辯方說法，即被告數年前就另一事件被捕，因而患上抑鬱。她指被告當時或受病情影響，意識不清，未必有意偷取貨物，遂裁定罪名不成立。

警長張家輝被裁定盜竊罪不成立。（林樂兒攝）

警長張家輝（51歲），被控於去年‪5月18日在深水埗福華街福仁商場的電子特賣城內，偷走一個價值9元的小型多功能包、一塊價值5元的行李牌、一盞價值15元的LED燈和一包價值3元的眼鏡防滑貼。

官認為無法肯定被告偷竊意圖

裁判官判刑時，表示控方證人誠實可靠，接納其供詞；同時亦接納辯方證人的說法，即被告因多年前惹官非，以致患上嚴重抑鬱，思想與行為反應緩慢。她指，即使被告行為可疑，曾仔細揀選貨品，但當時或受病情影響，意識不清。基於無法肯定他有偷竊意圖，裁判官裁定罪名不成立。

自辯稱案發時腦海一片空白

被告2015年10月因另一案被捕並開始遭停職，最終於去年10月被裁定公職人員失當罪名不成立。被告太太早前供稱被告覺被誣告，變得「戇居居，好似細路咁」。精神科醫生蘇恩明表示，被告去年5月求診，肌肉及思維緩慢，反應不似51歲，被問及近年狀況及將來時又會眼泛淚光，他診斷被告患有憂鬱病。被告稱不知為何會取了涉案商品，形容當時「腦入面一片空白」。

案件編號：WKCC3886/2018