【潘曉穎案】涉殺人無法檢控　陳同佳認洗黑錢囚29月　料10月獲釋

香港男子陳同佳，去年與已懷孕的女友潘曉穎到台灣旅行，卻只有他一人歸來，之後潘的戶口更不斷被提款。警方事後拘捕陳，陳直認在台已殺了潘，之後提走潘銀行的錢，並用來找了陳自己的「卡數」。基於司法管轄權問題，即使陳招認殺人，律政司未能控告他謀殺。陳早前在高等法院承認洗黑錢罪，法官判陳入獄29月，由於陳已被囚逾13個月，料約本年10月中獲釋。

被告陳同佳自去年3月被捕後，一直被拘留至今。（資料圖片）

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料可於短時間內獲釋

陳同佳於去年3月13日已被捕，一直未有保釋，至今已被囚禁逾13個月，若他服刑期內行為良好，料只須服刑期的三份之二，並扣除他被拘禁日數，便可以出獄，最快料可在今年10月獲釋。

台灣已向陳同佳發出通緝令，惟港台之間沒有引渡協議，雖然陳在調查中曾認殺過人，但亦無法引渡他到台灣受審。港府早前已提出修訂《逃犯條例》，立法會將於明日（30日）再開會討論，這判刑意未陳仍有一段時間被囚禁，或對立法會商討條例有利。

律師指被告未提要上訴

被告陳同佳，20歲，早前承認4 項洗黑錢罪，指他於去年2 月17 日至3 月13 日期間，處理原屬於其女友潘曉穎（當時20歲）的財物，包括提款卡、一部數碼相機、一部iPhone 6、2 萬元台幣及19200 元港幣，總值約3.2 萬元。被告穿上灰色T恤、深藍色冷恤的被告出庭時，聞判一直表現平靜。

辯方律師被問及被告會否上訴時，僅稱無指示。被問及有否和被告談及引渡的問題、被告對刑期的看法時，一律表示沒有回應。

潘與朋友遊台一去不返

案情指，被告與潘於2017年7月，在同一間公司當兼職而認識，相識約1個月成戀人。同年12月初，二人計劃到台灣旅行，潘當時懷孕約5星期。

潘於2018年2月8日出發前，曾告知母親會與一名朋友去台灣，並會於同月17日回港，但沒有告知該名朋友是誰。至17日凌晨1時許，潘仍有向母親發短訊，並稱將會當日稍後返港，但她此後失去聯絡。潘母就女兒失蹤在港報警，警方經調查後，於去年3月13日拘捕陳。

指潘曾稱腹中骨肉屬前男友

陳與警方會面時透露，他與潘同遊台灣。同月16日晚上，他和潘在台北逛夜市，買下一個粉紅色的行李箱。兩人返回酒店後，二人曾性交，後來發生爭執，潘稱其腹中骨肉屬她的前男友。陳又看到一段潘和不知名男子性交的影片，陳直認在爭執中把潘的頭撞牆，又勒她的頸，糾纏約10分鐘潘死去。

保安局局長李家超親自撰文，回應民主派提出以「日落條款」處理《逃犯條例》修訂。（資料圖片／余俊亮攝）

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棄屍後原打算買衣服

陳續稱，他殺人後便把潘的屍體放入新買的行李箱，之後上床睡覺。至17日早上7時起床後，先扔棄潘的部份物品，但保留了潘的提款卡、數碼相機（約值2000元）和iPhone6手機（約值6000元）。

陳之後帶藏屍行李箱乘捷運到竹圍，花了2小時找適合的地方棄屍，並棄掉行李箱。此外，他在台北用潘的提款卡提款2萬元台幣（約值5400元），原打算花錢買衣服，但最終都未有成事。

控方原想證陳出發前有預謀

他當晚獨自返港，之後3次用潘的提款卡提取港幣10500元、8500元和200元，合共19200元，以清還自己的「卡數」。

陳去年在東區法院初級偵訊時認罪，但拒接納控方案情中部份段落。據悉，該些段落涉及陳與潘的訊息對話，控方要求進行「紐頓聆訊」，由法官定奪是否加入該段落。控方認為可證明被告在離港前已有預謀殺人。惟法官早前指被告承認的是洗黑錢罪，該些段落對判刑無重大影響，最後亦無召開相關的聆訊。

案件編號：HCCC407/2018