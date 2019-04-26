鄭泳舜　基滙資本黃梓謙獲委任平機會委員　任期兩年

政府今日（26日）宣布，行政長官林鄭月娥已委任三名平等機會委員會新委員，並再度委任11名現任成員，任期兩年，由今年5月20日起生效。 新委任的成員包括民建聯立法會議員鄭泳舜、買入多個原領展物業的「基滙資本」的公共事務及市場總監黃梓謙，以及太古地產有限公司董事唐安娜。

民建聯立法會議員鄭泳舜獲委任為平機會委員。（資料圖片）

新委任成員有民建聯立法會議員鄭泳舜，他同時為深水埗區議會議員，亦曾是社會企業「家園基金有限公司」的副總幹事，該社企以不牟利連鎖店形式營運「家園便利店」，向弱勢社群低價銷售食品和日用品，需入會才可購物。

至於黃梓謙，則為房地產私募基金「基滙資本」公共事務及市場總監，亦是慈善機構「凝動香港體育基金」的創辦人，機構透過為青年進行體育訓練，推廣社會流動力、性別平等和社會共融。

唐安娜為太古地產有限公司董事，負責人才策略及人力資源管理。政府指她的領導能力在職場上備受肯定，她 唐女士的領導能力在職場上備受肯定，特別在企業管治及員工理方面具有豐富經驗。

「基滙資本」公共事務及市場總監黃梓謙被委任作平機會委員。（資料圖片）

政府表示，期望平機會委員可同心合力，在新任主席朱敏健的領導下，於實踐現行四條反歧視條例方面更進一步，在社會上促進平等機會和消除歧視。