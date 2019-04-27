【佔中判刑】陳健民、黃浩銘今早離開收押所　轉倉繼續服刑

佔中案當中四名被告，包括戴耀廷、陳健民判囚16個月，邵家臻、黃浩銘判囚8個月。陳健民及黃浩銘於今早（27日）9時許離開荔枝角收押所，分別坐上囚車轉到壁屋監獄及赤柱監獄繼續服刑。陳健民及黃浩銘等上囚車期間，戴上手銬、拿住一袋個人物品，向傳媒所在位置示意，面有微笑。 戴耀廷最快將會於下周一才轉倉。另外，邵家臻在荔枝角懲教所體檢時，發現心律不正，被送往伊利沙伯醫院留醫觀察。

據資料，黃浩銘之前囚新界東北案及旺角佔領區清場案，亦是於赤柱監獄服刑。至於戴耀廷，消息指，他最快會於下周一轉至石壁監獄繼續服刑。去年因暴動和襲警罪被判囚6年的梁天琦，現亦正於石壁監獄服刑。

在三子在荔枝角收押所等候分配院所期間，首晚有有數百名支持者在拘留所外聲援。被判處緩刑的牧師朱耀明、天主教香港教區榮休主教陳日君分別都有前往探望，轉述三子現況指，一切安好、情況穩定，家人也有帶生活必需品給各人。

邵家臻家人則透過立法會議員辦事處轉達，邵家臻除身體不適影響精神狀態外，心裡感覺平安，懲教職員的工作態度良好，沒有刻意刁難。

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另外，因應「智慧監獄」的試驗項目，赤柱監獄的2個囚倉及醫院，會引入電子手帶，安裝「維生指標監察系統」；於壁屋監獄，有4個囚倉應用「影像分析及監察系統」，並計劃於2021年內推展至22 個囚倉、6個獨立囚室及其醫院內。