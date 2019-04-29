【潘曉穎案．法律百科】陳同佳偷女友財物　為何要告洗黑錢？

港男陳同佳去年與女友潘曉穎遊台灣時，疑在酒店內殺死了潘，之後更拿走潘的相機及手機等財物，又拿走其提款卡，並在潘的戶口提走金錢。以常人的理解，他的行為明顯是偷竊，為何控方會控以洗黑錢罪，原來又與案件分別在台港兩地發生有關。

被告陳同佳（右）被捕時向警方直認殺了人。（網上圖片）

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洗黑錢罪可涉跨境元素

大律師嚴康焯解釋，洗黑錢罪指，凡有人知道或有合理理由相信，他在處理的財產屬犯罪得益。控方不需證明該些犯罪得益涉及何等罪行，都可以引用來起訴。故這罪常用於情況如：有人借出自己的戶口，收取來自各方或其世界各地不明來歷的款項，只要控方能證明其戶口出現不尋常的轉帳，又能證明該戶口持有人有合理理由相信那些款項屬犯罪得益，便可控以洗黑錢罪名。

台灣偷竊難在港告盜竊

嚴律師指，其實洗黑錢罪也能用於可證明犯罪得益來如的罪行，陳同佳案就是一個好例子。陳承認他在殺死潘曉穎後，亦有偷走屬於潘的財物，包括她的提款卡，陳並在台灣及香港兩地均曾用該卡提款，更用提出的款項找「卡數」。

然而陳在台灣偷竊的行為，在港不能控他偷竊。但他在港處理該些從台灣所偷來的「犯罪得益」，即潘的金錢及財物，便可被控洗黑錢罪，因為洗黑錢罪可涉跨境元素，亦能用於涉及不同地域的罪名。

但嚴律師認為，本案判刑時不應考慮陳涉在台灣殺人，應只集中在他洗黑錢的行為，否則在法理而言，便是對陳不公平。

反洗黑錢專家及香港調解仲裁中心主席蘇文傑律師指出，「洗黑錢罪」有數個主要元素，包括「明知」是「犯罪收益」仍然「處理」。以本案為例，被告作為竊者「明知」該筆現金、手機及相機等財物由盜竊所得；盜竊是可公訴罪行，即便「犯罪得益」，而被告仍使用相關財產找卡數及儲存則屬「處理」。

蘇文傑亦提到不法分子及「洗錢集團」會把犯罪得益經多個方式及平台處理，以避開執法部門的追查。因此，洗黑錢案的涉款有大有小，例如前英超伯明翰班主楊家誠洗逾7億黑錢囚6年，但亦有小市民借出戶口予人作毒品交易過帳，涉款數千元。有案例是，有被告辯稱不知道戶口被「洗錢」，但法庭不會接受辯解。

判刑可參考犯罪得益的背景

另一名大律師則指出，陳同佳被控的洗黑錢罪，其犯罪得益是來盜竊死者財物。在一些洗黑錢案件中，控方未必能證明涉及的黑錢是來自那一類犯罪得益，然而若控方能證明犯罪得益背後的罪行，法庭判刑時亦會考慮該罪行。該名大律師認為，法官在考慮陳同佳案的判刑時，除了陳涉偷竊，亦可以考慮這犯罪得益涉及殺人的背景。

洗黑錢最高刑罰較盜竊為高

根據香港法例，洗黑錢罪的最高判刑是入獄14 年，而盜竊罪的最高刑罰為監禁10年。但該名大律師指出，一般人會認為洗黑錢罪較偷竊罪嚴重，判刑亦較重，惟該律師認為兩罪難以用作比較，因為盜竊罪有時涉及違反誠信等因素，判刑時須作考慮。

同金額洗黑錢案多在裁判法院處理

該大律師續指，考慮洗黑錢罪的判刑時，控罪涉及的金額是重要的因素。而陳同佳案涉及的犯罪得益僅為3.2萬元，與這金額相約的洗黑錢案，一般只會在裁判法院處理，控方或因涉及殺人的背景，才轉介高等法院處理。

被告陳同佳原被控4項洗黑錢罪，以及3項屬交替控罪的盜竊罪。他承認4項洗黑錢罪後，故法庭毋須再處理他的盜竊罪，被判入獄29月，料今年10月中獲釋。