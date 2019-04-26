迪士尼辦露天演唱會　調配資源設「特別小隊」　確保活動順利

香港迪士尼曾多次舉辦大型露天演唱會，包括台灣樂隊五月天，以及英國歌手Ed Sheeran，而五月天亦將再到樂園舉辦6場演唱會。香港迪士尼指出，每次舉辦演唱會時，團隊都會按過去的經驗，與主辦單位、政府部門等商討，然後研究如何安排，同時調配資源組成「特別小隊」，使演唱會可順利進行。

香港迪士尼曾多次舉辦大型露天演唱會，包括台灣樂隊五月天，以及英國歌手Ed Sheeran。（香港迪士尼提供）

「特別小隊」由樂園營運部組長

為了使演唱會順利舉行，香港迪士尼表示，在不同園區調派20個樂園營運部組長，組成「特別小隊」負責演唱會的人流管理工作。他們會先參與兩日的訓練，再分組帶領每組約15名同事工作。

香港迪士尼指出，團隊不停總結經驗及改善安排，在去年五月天演唱會中，演唱會主辦單位在場內增設200個流動廁所，亦把部分男洗手間改為女洗手間等。而在今年的Ed Sheeran演唱會，更把樂園停車場的停泊時間，由下午4時延至5時。

散場半小時後觀眾已順利離開

香港迪士尼說，演唱會舉行前，樂園都會協助演唱會主辦單位、政府部門、港鐵或巴士公司配合，令場外人流、交通等可妥善進行。

其中去年五月天演唱會期間，主辦單位與巴士合作，安排逾100架專線巴士服務。每晚散場後約30分鐘，已安排2萬名觀眾離開。至於來自內地的參加者，香港迪士尼亦與巴士公司溝通，研究延長或優化往來港珠澳大橋及迪士尼服務。

樂園指出，超過百架專線巴士會接送觀眾來往市區及演唱會場地。（香港迪士尼提供）

推廣綠色演唱會

同時，香港迪士尼亦與環團「綠惜地球」合作，推廣綠色演唱會，例如在去年五月天演唱會中，在場外放置回收站等，結果收集到逾6,000個膠樽、超過40斤膠袋等。同時，在Ed Sheeran演唱會期間，亦收集到230斤已使用的雨衣。

香港迪士尼又指，樂園一直推行「額外工時計劃」，鼓勵同事利用空餘時間，協助營運團隊或其他部門，同時可獲得額外收入。在去年五月天演唱會中，樂園召集同事擔任不同崗位，如人流管制等，結果報名人數超額10倍。