【最低工資】法定水平升至37.5　保安、清潔「受惠」外　還有...

據政府統計署今年三月發表的「2018年收入及工時按年統計調查」報告，在2018年5月至6月間仍有17,300人時薪僅為34.5元；而時薪低於37.5元的則多達91,900人。法定最低工資水平由今日（5月1日）起正式由34.5元上調至37.5元，隨水平上調，相信最少可以令9萬人受惠獲「加薪」。 提到最低工資，不少人會想到清潔工、保安等工作，但原來是次最低工資上調，連停車場收銀員、派傳單等工種亦可「受惠」；事實上，翻查勞工處互動就業服務系統不難發現，仍有不少工種，一直以最低工資水平作招聘。

不少公司在最低工資水平上調前夕仍以34.5元作招聘。（勞工處網頁截圖）

保安、清潔等僱員逾八成仍賺最低工資

據《最低工資委員會2018年報告》，在2017年期間低薪行業如零售業、保安及清潔服務業等，佔賺取法定最低工資水平的僱員82%。而在最低工資水平上調前一個星期，記者就曾瀏覽勞工處的互動就業服務系統，發現仍有不少公司仍是以最低工資34.5元作招募。

該公司以34.5元時薪在全港各區聘請停車場收銀員。（勞工處截圖） 停車場收銀日做12小時 以最低工資招聘 除了常見的清潔工及保安工作，其中一個以最低工資聘請僱員的工種是停車場收銀員。據系統顯示，工作學歷要求為小六程度，每周工作5至6天、採輪更制，工作時間可由「朝7晚3」共8小時，或高達「朝7晚7」共12小時。 記者曾經以應徵者身份致電該公司，接電員工一開首表明公司會以最低工資水平聘請員工，「如果你四月返工嘅，咁就收34.5（元）囉。」當記者表明打算在五月上班時，對方就回應指在五月薪金亦會隨最低工資水平的提升而增加至37.5元。

有公司即使在刊登廣告時稱薪酬範圍由34.5元或35元起，但在查詢亦會表明會因應最低工資上調而相應調高薪金水平。（勞工處截圖）

善導會、派傳單、包裝員、電梯員按最低工資招聘

同樣的情況亦出現在派傳單員工當中。記者在系統中找到一份派傳單員的工作，時薪由35元至40元不等。記者曾經致電應徵有關工作，被問到希望得到的薪酬時，記者開出35元的價格，惟對方提醒記者在五月一日起最低工資已升至37.5元，建議可以再上調要求；記者隨後開出時薪40元，對方答允並邀約面試約談詳情。

除了派傳單員、收銀員之外，系統中亦顯示如包裝員、電梯員等亦是以最低工資聘請員工。當中記者更發現，幫助更生人士的社福機構香港善導會以34.5元的價錢聘請具兩年經驗夜班舍務工作員。而勞工處就早在工資水平上調前已在系統中表明，指所有未符合法定工資水平的職業空缺將會在今天下架。