「浪舍」救狗變虐狗　義工：場主一人獨支　疑手腳受傷致無力照顧

位於打鼓嶺坪輋的狗場「浪舍」，日前被多名狗義工聯手發現懷疑虐待狗隻，場內出現狗屍，猶如亂葬崗。《香港01》翻查資料，「浪舍」並非慈善團體或機構，日常營運主要靠埸主鄭先生一人，會收取市民現金捐款，以及一系列物資，如狗零食、狗糧、棉被、行李箱等等。其Facebook更不時上載小狗於場內玩耍的相片，完全未覺有異，但真相卻如此殘酷。 有義工組織就澄清，場主因手部受傷及腳部扭傷，以及自去年11月後，就再未有安排義工清潔，疑因此釀慘劇。

義工航拍發現狗場內一片凌亂，猶如亂葬崗。（義工林小姐提供）

專門照顧浪流狗隻、提供暫托的「浪舍」遭揭發懷疑虐待狗隻。「浪舍」的Facebook自2014年成立至今，多次上載狗隻可愛的照片及分享有關動物的帖文。從照片可見，所有犬隻都活潑可愛，未見異樣。

「浪舍」Facebook亦曾上載場內環境照片，最新一次已是去年10月，當時有義工協助清潔場地、搭建寵物籠及為狗隻洗澡。去年6月，其FB亦有狗場照片，當時狗場井然有序，「毛孩」在籠中或地上曬太陽，精神奕奕。水桶及面盆一字排開，有足夠飲用水供應予狗隻。

2018年6月，「浪舍」仍然井然有序。（「浪舍」fb）

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一人獨支 靠收捐款營運

「浪舍」由鄭先生獨力打理，非註冊慈善團體或機構，日常運作主要靠市民捐款及義賣支持。所有金額都直接入數至鄭先生的戶口，或以PayMe轉帳。日常亦有善心人捐贈棉被、行李箱、狗糧等物資。除了接收捐款，「浪舍」亦有義賣，每次凡收到捐款和義賣收益，「浪舍」都會張貼有關證明，並感謝有心人。

狗主營運多年，曾經歷逼遷。去年4月，「浪舍」就因要另覓新地方，而需求助網民募捐，短短兩星期籌得近9萬元善款。

義工組織：場主愛狗 惟需改進經營策略

毛孩避難所慘變葬身地，不少網民紛紛到「浪舍」Facebook留言批評場主，但有義工組織為他澄清。義工組織「I Share Pet 愛分享義工服務」就於Facebook發文，稱浪舍一直是他們幫助的對象，對上一次進場清潔，已是去年11月。場主其後因為手部受傷及腳扭傷，一直無法安排義工入內。帖文稱是次出現如此可怕的變故，相信是鄭的精神壓力不勝負荷所致。對於鄭的愛狗之心，義工絕不否認，但認為鄭在經營動物收容中心的策略上有極需要改進的地方。

一直以獨立義工身分協助「浪舍」的譚小姐就指，她一直只在場外協助，而昨日（26日）和鄭電話聯絡時，亦未察覺有異樣。「他已經主理不到，但去到幾差，我仲未知道。我昨日和他講電話時，我都未發現問題存在。」譚續指，她目前仍在了解情況。