緬甸將准國民到香港等四地做外傭　港僱主協會：多個選擇是好事

香港外傭人口多達36萬，但因為新加坡等地對外傭需求亦大，使本港近年出現「外傭荒」。2014年有中介公司曾引入緬甸女傭來港，但其後因印傭Erwiana受虐事件，緬甸政府禁止向本港輸出女傭。 緬甸傳媒報道指，當地政府勞工部擬解除禁令，重新輸出勞工人口至新加坡及香港等四地做家庭傭工。本港外傭中介公司表示已收到相關消息，但至於收費、培訓等全部都未能確定。外傭僱主協會歡迎緬甸政府的決定，認為可供本地僱主多一個選擇。

現時本港外傭逾36萬，但不少僱主聘請外傭仍十分困難。（資料圖片）

本港的外傭大多來自菲律賓及印尼，但由於新加坡、台灣、澳門等城巿對外傭的需求同樣殷切，使本港近年鬧「外傭荒」，有工無人做。

《緬甸時報》（Myanmar Times）報道，當地勞工部在26日宣布解禁，容許國內女國民到香港、澳門、新加坡和泰國等地當女傭。勞工部會與緬甸海外就業機構聯合會簽約，以確保緬甸他們在外地的權益。

香港得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，已收到有關消息，正與緬甸當地的中介公司溝通中，最快5月才有詳情。但她相信在外傭不足的情況，緬甸外傭會有一定吸引力，「我們會為她們提供培訓，教授廣東話等，相信不會出現溝通問題。」