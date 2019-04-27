緬甸將准國民到香港等四地做外傭　港僱主協會：多個選擇是好事

香港外傭人口多達36萬，但因為新加坡等地對外傭需求亦大，使本港近年出現「外傭荒」。2014年有中介公司曾引入緬甸女傭來港，但其後因印傭Erwiana受虐事件，緬甸政府禁止向本港輸出女傭。
緬甸傳媒報道指，當地政府勞工部擬解除禁令，重新輸出勞工人口至新加坡及香港等四地做家庭傭工。本港外傭中介公司表示已收到相關消息，但至於收費、培訓等全部都未能確定。外傭僱主協會歡迎緬甸政府的決定，認為可供本地僱主多一個選擇。
現時本港外傭逾36萬，但不少僱主聘請外傭仍十分困難。（資料圖片）
本港的外傭大多來自菲律賓及印尼，但由於新加坡、台灣、澳門等城巿對外傭的需求同樣殷切，使本港近年鬧「外傭荒」，有工無人做。
《緬甸時報》（Myanmar Times）報道，當地勞工部在26日宣布解禁，容許國內女國民到香港、澳門、新加坡和泰國等地當女傭。勞工部會與緬甸海外就業機構聯合會簽約，以確保緬甸他們在外地的權益。
香港得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，已收到有關消息，正與緬甸當地的中介公司溝通中，最快5月才有詳情。但她相信在外傭不足的情況，緬甸外傭會有一定吸引力，「我們會為她們提供培訓，教授廣東話等，相信不會出現溝通問題。」
羅致光在2017年重提會探討引入緬甸外傭安排。（資料圖片）
勞福局2017年曾探討引入緬傭
翻查資料，勞福局局長羅致光在2017年重提會探討引入緬甸外傭安排。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則歡迎相關決定，因為僱主能有多一個選擇是好事。但她相信，最初的不會太熱烈，「大家都要觀望下，始於不想請人做了幾個月又走。」
早於2014年2月，緬甸向本港僱傭中介公司輸出首批200名緬甸女傭，惟兩個後爆出印傭Erwiana受虐事件，緬甸政府即時禁止女性出國做家庭傭工。但在禁令下仍有多達5萬名緬甸女性偷偷到新加坡打工。容馬珊兒稱確有其事，因當地的需求太大，「香港引入後是否受歡迎，最主要是看語言能力。」
她續指，曾向中介公司了解當年的200名緬傭，仍有約80個在港工作。她解釋，今次緬甸勞工部會先向新加坡輸出傭工，其後到香港、台灣及澳門。