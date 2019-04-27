17歲失明少年獲導盲犬引路　人與狗入到學校　入海濱長廊卻被阻

視障者以手杖引路，有時難免誤碰途人，被對方惡言相向，令自由出行增添困難。17歲失明的Bosco以往在街上行走時，經常遇過這類情況，減低他出門意欲，幸去年4月轉用導盲犬後情況大有改善，能協助視障者避開障礙物，增加走路時的自信心。曾太為此感到高興，「唔洗成日覺得揸住枝杖，人哋會好介意，認為盲嘅唔好出街。」

Bosco自12歲起雙目失明，一直盼望使用導盲犬，去年4月終如願。（方家遠攝）

12歲起失明 去年4月終領養「靚靚」

Bosco先天患有罕見遺傳病馬凡氏症候群，六歲時疾病引發青光眼，視力逐漸衰退，12歲時雙目失明，自始依靠手杖行走。他坦言，當初已希望使用導盲犬引路，「覺得好型」，惟申請時獲告知有年齡限制，需年滿16歲才可飼養，故需要等候多四年，去年4月終於達成願望。

Bosco現就讀中四，其導盲犬「靚靚」每天陪伴他上學，深受老師和同學歡迎，令校園生活增添樂趣。不過他說，飼養初時仍需要時間適應，例如試過到洗手間前，要求「靚靚」在外面留守，惟如廁後發現牠失去蹤影，幸導盲犬受過專業訓練，吹響哨子後，迅即可召牠歸來。

導盲犬靚靚為失明主人Bosco引路，令他重拾獨行的自信。（方家遠攝）

手杖誤碰途人被責怪 街上行走感覺難受

陪伴訪問的曾媽媽表示，喜見導盲犬令愛兒性格帶來改變，使他更為外向，獨行時更有自信心。她說，以往兒子以手杖行走，由於看不到身邊環境，搖擺手杖探路時，難免誤碰途人，有時對方會有微言，甚至會責怪，令兒子感到難受，「我哋係後面跟住佢，有時都感受唔好。」但自從改用導盲犬後，牠能成功帶領兒子獨行，避過障礙物及途人，減少以往與途人的磨擦，令兒子更樂意出門，亦參與更多社交活動。「唔使成日覺得揸住枝杖，人哋會好介意、認為盲嘅唔好出街。」

曾太（左）表示，期望社會對增加對導盲犬認知，知悉牠們可自由出入任何公眾場所。（方家遠攝）

海濱長廊保安阻入 經周旋才解決

根據現時《殘疾歧視條例》，視障人士可帶同導盲犬進入任何公眾地方。不過，曾太認為，社會對導盲犬的認知及接納情況仍有待改善，例如試過與兒子及導盲犬到康文署管理的將軍澳海濱長廊散步，惟現場保安不准導盲犬入內。她表示，雖然經過多番周旋，最終對方詢問上司意見後，才知悉導盲犬可進入長廊，但整過程並不愉快。她期望更多人能辨別導盲犬與普通狗隻分別，「導盲犬服從性真係好高，好聽指令，亦唔會亂叫。」