「與香港同行」第二期將於明日公布詳情　第一期吸引400學生申請

政府於去年推出「與司局長同行」計劃，讓高中生擔任一天政府高級官員「工作影子」，後易名為「與香港同行」；計劃今年繼續進行並分為兩期，政務司司長張建宗指，第一期「部門首長篇」接獲來自150間中學約400位同學的申請，最後選出46位學生；而計劃的第二期「特首與司局長篇」將於暑假期間舉行，詳情將於明日公布，並於5月20日起接受報名。

張建宗指，計劃讓高中生擔任政府高級官員一天「工作影子」，可零距離體驗官員工作及政府的運作模式，一方面促進政府同事與青年人的彼此溝通，分享經驗，另一方面可啟發青年人思考未來的發展目標，努力上游。

「與香港同行」第一期「部門首長篇」已於本月推行，共接獲來自150間中學約400位同學的申請，最後有46位中四、中五學生脫穎而出，以兩人一組，成為23名副局長、常任秘書長及部門首長的一天「工作影子」。

計劃第二期「特首與司局長篇」可讓80名學生參與

而至於第二期計劃「特首與司局長篇」將於暑假期間舉行，有關詳情將於明天(4月29日)公布，並由明日至5月20日接受報名。計劃將涵蓋超過40名官員，包括行政長官和十多位司局長，以及其他官員，讓最少80名學生參與。

「企業內地與海外暑期實習計劃」2019，參加的大型企業增加至18間，合共提供280多個優質實習職位。(政務司司長網誌圖片)

此外，去年推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」今年亦有擴展，參與的大型企業增加至18間，合共提供280多個優質實習職位，覆蓋金融服務、能源、地產項目、公用事業等多個行業。海外實習地點包括新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南、英國、瑞典及印尼。而內地則包括多個粵港澳大灣區內地城市、北京、上海、成都、重慶、廈門等。計劃共收到2,788份申請。