AIA嘉年華開幕半年前　機電署已審批機動遊戲機設計　合格才發證

發展局黃偉綸今日（28日）發表網誌，稱在AIA友邦歐陸嘉年華開幕前半年，機電工程署已著手處理機動遊戲機的審批工作。當機動遊戲啟用後，機電署的監管工作仍會繼續，署方會突撃巡查場內的機動遊戲機，若收到投訴或有遊戲機發生故障，亦會到場檢查和跟進，確保所有機動遊戲機安全運作。

機電署確保各項測試合乎標準，才會向營運機構發出機動遊戲機的「使用及操作許可證」。（發展局圖片）

AIA友邦歐陸嘉年華去年12月再於香港開幕，至今年2月結束。黃偉綸說，早在去年7月，機電署一般法例部的團隊已展開監管工作，而機電署一般法例部負責監管機動遊戲機的工程師和督察共6人。

遊戲機合格才發出許可證

機電署工程師陳志培指出，為保障公眾安全，所有開放予公眾人士使用的機動遊戲機，均須獲發「使用及操作許可證」。署方會就每部遊戲機的設計進行審批；而營運機構必須按已批准的設計安裝機動遊戲機，並聘請合資格的主管人員，負責遊戲機的操作及保養等。

他說，監督檢測員會對遊戲機關鍵焊接位進行測試，確保遊戲機能夠安全受力，同時亦要確保電力安全、負載運行測試、緊急情況演習合資格。當各項測試均合乎標準，機電署才會發出「使用及操作許可證」。

若有全新的機動遊戲機種，署方會要求營運機構呈交額外的設計檢測報告，以便掌握要注意地方。