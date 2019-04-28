「浪舍」疑虐狗：正成立專案小組　目前外界公報及籌款與該舍無關

位於打鼓嶺坪輋的狗場「浪舍」，日前被多名狗義工聯手發現懷疑虐待狗隻，利用航拍照片發現場內環境混亂，場內更出現狗屍，猶如亂葬崗。 「浪舍」今（28日）於社交平台Facebook發布帖文，指現正成立專案小姐，且在小組成員公開前，外界各方面的公報及籌款均與該舍無關。

義工航拍發現場內一片凌亂，猶如亂葬崗。（義工林小姐提供）

專門照顧流浪狗隻及提供暫託服務的「浪舍」，日前被揭發懷疑虐待狗隻。警方、愛護動物協會及漁護署昨（28日）到場，發現場內共有60多隻狗及30隻貓，且環境極為混亂，更發現至少有10具動物屍體。

「浪舍」今日（28日）於Facebook專頁發出帖文，指現正成立專案小姐，且在小組成員公開前，外界各方面的公報及籌款均與該舍無關。

懷疑虐待狗隻消息，自昨日傳出後引起社會關注。食物及衞生局局長陳肇始回應事件稱，現時發生的個案將根據現行法例交由漁護署跟進。且現行法例對於蒐證方面有困難，故當局提出修例，擬提高殘酷對待動物罰則，增加監禁年期最高10年，並進行三個月的公眾諮詢，冀改善漏洞。

狗場主人鄭先生（白衣者）營運「浪舍」多年，有義工組織表示懷疑鄭先生精神壓力過大引致現今局面。（義工林小姐提供）

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「浪舍」並非註冊慈善團體或機構，僅由鄭先生獨力打理，且日常運作主要依賴市民的捐款及義賣支持。故「浪舍」的Facebook自2014年成立以來，不時有帖文顯示市民透過銀行轉帳或Payme，入數至鄭先生的個人戶口。

而「浪舍」營運多年，去年4月需搬遷至新地方，當時亦有不少網民出錢募捐，籌款金額達9萬元。有義工組織表示去年11月，因場主手部受修及腳扭傷，未能安排義工進入狗場，相信是鄭先生的精神壓力過大導致現今局面，又不否認鄭的愛狗之心，惟認為鄭在經營動物收容中心的策略上有極需要改進的地方。