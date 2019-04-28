女兒遭同學杯葛怕返學　曾留下遺言　家長：原來小學都有校園欺凌

校園欺凌可大可小，有小學生曾遭朋輩排擠，因而反鎖房門，鬱鬱寡歡，甚至詢問父母：「我係咪有隻怪獸住喺我心入面？」 家長黃太曾只以為是朋輩間嬉笑互相玩弄行為，未予正視，豈料事件加劇惡化，女兒更拒絕返學，甚至留下告別遺言，令黃太最終察覺有異，及時避免悲劇發生。 有專家指出，小學生缺乏被欺凌意識難以察覺，如子女向家長及身邊人透露疑被欺凌細節，切忌掉以輕心。

左：梁淑瑜、右：黃太（陳淑霞攝）

女兒以為心中住「怪獸」

黃太憶述，女兒向來乖巧活潑，就讀小三時突然性情大變，放學歸家時亦會緊閉房門，女兒更無故追問：「媽咪，係咪天主擺咗個 monster（怪獸）入我心裡面？」

兩母女傾談下，發現女兒遭兩個好朋友排擠，包括講難聽說話，又謂「唔想同你玩」，更有推撞行為，黃太坦言當時不以為然，「都係諗住小朋友玩吓嘅啫，隔日就會無事。」豈料女兒情緒持續波動，多度大哭，更抗拒返學，甚至揚言：「如果你見唔到我，就bye bye 喇。」

黃太及後驚悉事態嚴重性，向校方求助不果後，遂自行帶女兒尋求心理醫生及遊戲治療師協助，經醫生建議下，女兒曾停課兩天平復情緒。黃太說，孩子面對同輩欺凌時，最重要是給其投以信任，「佢講嘅嘢未必全然正確，但佢嘅感覺一定係真，要相信自己仔女，等佢知道有爸爸媽媽陪住佢。」她又陪伴女兒發掘烹飪興趣，讓其釋放壓力，並教導她以正面積極態度應對，及培養合適解難能力，包括遇到欺凌事件如何說不。

一項調查發現，37.8%小學學童曾於過去一年遭遇同輩欺凌，左二為梁淑瑜、右一為黃太。（陳淑霞攝）

女兒教同路人過難關

「最初知道自己個囡俾人欺凌真係好震驚，身邊都無相熟朋友試過。」黃太遂於社交平台家長群組發帖詢問，一晚之內收到百多個回覆訊息，其後激發她成立自助組織「不霸校園」，宣傳反校園欺凌信息，不時舉辦家長聚會，教導同路人走過難關。女兒現時已升上小六，每當遇到有同學欺凌朋輩時，均會挺身而出：「佢會話你唔好蝦人呀。」

黃太認為，教育局及學校可投放更多資源處理校園欺凌事件，可成立專責小組處理，除了關注欺凌者及受害外，亦應從旁觀者入手，加強教育:「無加入戰團參與欺凌嘅人係最多，點樣教佢都好重要。」

獅子山青年商會及香港家庭調解協會一項調查發現，600多名受訪的小學生中，37.8%曾於過去一年遭遇同輩欺凌，14.3%受訪者試過被拳打腳踢、19.8%曾遭杯葛排擠。不過，19%學童遇欺凌時會不知所措，亦有10.4%及4.8%受訪者因而抗拒上學及萌生自殺念頭。

「學生迫嘟八達通請食嘢」

家庭調解協會總幹事梁淑瑜表示，小學校園欺凌日益嚴重，凡重覆地遭受一個或多個學生的負面及惡意對待，已可被視為欺凌行為，包括推撞及拳打腳踢等、又或冠別名及出言恐嚇等言語傷害，亦有散播謠言等社交欺凌，「改花名最常見，甚或推撞，又或者迫你嘟八達通請食嘢。」

她又指，協會每月平均處理5至10宗個案，由於小學生缺乏被欺凌意識，事件多潛伏難以察覺。她又透露，以其接觸的家長中，有八成會輕視事件，校方更多採取「龜縮」態度，傾向息事寧人，結果事件未有嚴正處理，最終或會變本加厲。她表示，曾有個案被同學扔擲東西欺凌，惟其家長未有相信，該學童一度按捺不住，「佢好激動，衝出去諗住自殺，好彩抱著佢阻住咗悲劇發生。」

梁建議，如子女遇欺凌事件，家長首要冷靜，切忌武斷，宜切身處地解對方感受，再鼓勵雙方調解，學習有商有量處理僵局。